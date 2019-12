ఎమర్జెన్సీని తలపిస్తోంది

ఢిల్లీలో పరిస్థితిపై విపక్షాల ధ్వజం

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో గురువారం నాటి పరిస్థితి ఎమర్జెన్సీ నాటి పర్థితికన్నా దారుణంగా ఉందని వామపక్షాల నేతలు సీతారాం ఏచూరి, డి రాజా వ్యాఖ్య్యానించారు. పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడానికి ప్రత్నించినందుకు ఈ ఇద్దరితో సహ పలువురు వామపక్షాల నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరే కాకుండా నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించి ప్రదర్శన జరపడానికి యత్నించిన వందలాది మంది విద్యార్థులు, పౌర హక్కుల ఉద్యమ నేతలను కూడా అరెస్టు చేశారు. ‘ప్రసంచంలో ఎక్కడా లేనంత భారీ స్థాయిలో ఈ రోజు ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపి వేశారు. పలు మెట్రో స్టేషన్లను మూసేశారు. ఎమర్జెన్సీలో పరిస్థితికన్నా ఇది దారుణంగా ఉంది.

ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో జరుపుతున్న ప్రదర్శనలను ఈ విధంగా అణచివేయడం ఎంతమాత్రం సరికాదు’ అని సీతారాం ఏచూరి అన్నారు. ప్రజ్జాస్వామ్యాన్ని దారుణంగా ఖూనీ చేయడాన్ని యువత ఎంతమాత్రం సహించదని ఈ రోజు ప్రదర్శనలు చాటి చెప్పాయి. ఇది ఒక్కరోజు ప్రదర్శన కాదు. ఈ ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతాయని ఏచూరి అన్నారు. కాగా పౌరసత్వం అనేది మతం ఆధారంగా ఉండకూడదని సిపిఐ నేత డి రాజా అన్నారు. కాగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ విధించారని కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి అభిషేక్ మను సింఘ్వి మండిపడ్డారు. ఢిల్లీ దేశానికి రాజధాని. ఎర్రకోట చుట్టూ144 సెక్షన్ విధించారు. దాదాపు 20 మెట్రో స్టేషన్లను మూసేశారు. పలు చోట్ల ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపి వేశారు. ఇదంతా చూస్తే ఎమర్జెన్సీలా ఉంది’ అని సింఘ్వి అన్నారు.

రెఫరెండం జరిపే దమ్ముందా : మమత

కాగా, పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపైనా, ఎన్‌ఆర్‌సిపైన ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యవేక్షణలో రెఫరెండం నిర్వహించే దమ్ముందా అని కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వానికి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సవాలు విపిరారు. రెఫరెండంలో ఓడిపోతే వెంటనే గద్దె దిగాలన్నారు. కోల్‌కతాలో జరిగిన ఒక ర్యా లీలో ప్రధాని మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్‌షాలనుద్దేశించి ఆమె మాట్లాడుతూ, ‘ మీకు ఆధిక్యత ఉన్నంత మాత్రాన ఏదైనా చేయడం సాధ్యంకాదు, ప్రజాస్వామ్య మూల స్తంభాలను, అందరినీ మీరు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు’ అని అన్నారు. అంతేకాదు, పౌరసత్వ చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకునే దాకా నిరసనలు ఆపకండని ఆమె ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

