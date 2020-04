నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే.. ఊచలే

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు అమలు చేస్తున్న లాక్ డౌన్‌ను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు ఇకపై కఠినంగా వ్యవహరించనున్నట్లు డిజిపి మహేందర్ రెడ్డి శుక్రవారం నాడు ఓ ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై నాన్‌బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేసి ఊచలు లెక్కపెట్టిస్తామని డిజిపి హెచ్చరించారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించేందుకు లాక్‌డౌన్‌ను పటిష్టంగా అమలు చేసేందుకు త్రిముఖ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నామని మహేందర్ రెడ్డి ప్రకటించారు. అందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న ప్రాంతాలను గుర్తించే పనిలో పడ్డారని, అసలు ప్రజలు లాక్‌డౌన్‌ను ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారు?, రోడ్లపైకి వాహనాలు ఎందుకు వస్తున్నాయనే కారణాలను తెలుసుకుంటున్నామన్నారు.

లాక్‌డౌన్‌ను పాటించాలని ఓవైపు ప్రభుత్వం, మరోవైపు అధికారులు ఎంత చెబుతున్నా ప్రజలెవరూ పట్టించుకోవడం లేదని అయన పేర్కొన్నారు. కరోనా మహమ్మారి తరుముకొస్తున్న క్రమంలో తమకేమీ పట్టనట్టుగా వ్యవహరిస్తూ యథేచ్చగా రోడ్లపై తిరుగుతున్నారన్నారు. లాక్‌డౌన్ పట్ల ప్రజలకు పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కొందరు రోడ్లపైకి ఎందుకు వస్తున్నారనే కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. పట్టణాలు, జిల్లా కేంద్రాలు, నగరాల వారీగా ఉల్లంఘన కేసుల సంఖ్య, సిసిటివి దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. వాటి ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. లాక్‌డౌన్ కారణంగా పోలీసులు విధులకు పరిమితమైయ్యారని.

ఈక్రమంలో వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం టెలీ హెల్త్ కన్సల్టేషన్ అనే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. నిపుణులైన వైద్యులు ఫోన్‌లోనే ఆరోగ్య సమస్యలు తెలుసుకొని తగిన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారని డిజిపి ట్విట్టర్‌లో తెలిపారు. లాక్‌డౌన్ విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్ర పోలీసుల పనితీరును ప్రముఖులు ప్రశంసిస్తూ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కొవిడ్-19 కి వ్యతిరేకంగా తాము చేసే యుద్ధంలో ఎంతో సహకరిస్తాయని డిజిపి ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రాలు, పట్టణాలు, నగరాల వారీగా నమోదైన ఉల్లంఘన కేసుల సంఖ్య, సిసిటివి పుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. వాటి ఆధారంగానే పలు ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రత్యేక ప్రణాళిక అమలు చేయనున్నామని వివరించారు. కరోనా వ్యాప్తిని పూర్తిగా అరికట్టేందుకు పోలీసులు నిబంధనలను కఠినతరం చేశామన్నారు.

ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో తనిఖీలను ముమ్మరం చేశామని, అంటువ్యాధుల చట్టం 1897 ప్రకారం లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన వాహనదారులపై కేసు నమోదు చేస్తున్నామన్నారు. అకారణంగా బయటకు వచ్చిన వారిపై చట్ట ప్రకారం పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నామని, అత్యవసర సర్వీసుల రాకపోకలను మాత్రం పోలీసులు అనుమతిస్తున్నారని తెలిపారు. తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధక చర్యల్లో భాగంగా ప్రజలు మాస్క్ లు ధరించడాన్ని తప్పనిసరి చేశారని, ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసిందని తెలిపారు. అధ్యయనాల ప్రకారం చాలా మందిలో కరోనా సోకినప్పటికీ వారిలో వ్యాధి లక్షణాలు కనబడటం లేదని, అందుకే, ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రజలు తప్పనిసరిగా వస్తే మాస్క్ లు ధరించాలని సూచించిందని, జపాన్ లో మాస్క్ లు వినియోగించడం ద్వారా కరోనా కేసుల సంఖ్యను తగ్గించుకోగలిగారని డిజిపి గుర్తుచేశారు. ఇకపై మాస్క్‌లు ధరించని వారిపై కేసులు నమోదు చేయనున్నట్లు డిజిపి తెలిపారు.

DGP Says Vehicles Will Be Seized Who Violate Lockdown