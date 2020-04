ఇద్దరూ ఇద్దరే..

ముంబై: టీమిండియాకు లభించిన అద్భుత కెప్టెన్లలో సౌరవ్ గంగూలీ, మహేంద్ర సింగ్‌లదే అగ్రస్థానమని మాజీ స్పీడ్‌స్టర్ జహీర్ ఖాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. కెప్టెన్సీలో ఇద్దరికీ ఎవరూ సాటిరారన్నాడు. జట్టును ఎలా ముందుకు నడిపించాలో వీరిద్దరికి ఉన్నతం అవగాహన మరేవరికి లేదనడంలో సందేహం లేదన్నాడు. తాను కెరీర్ ఆరంభించిన తొలి రోజుల్లో గంగూలీ ఎంతో ప్రోత్సహించడన్నాడు. క్లిష్ట సమయంలో కూడా ధైర్యం కోల్పోకుండా ఎలా బౌలింగ్ చేయాలో వివరించేవాడన్నాడు. అతను అందించిన ప్రోత్సాహం వల్లే తాను మెరుగైన బౌలర్‌గా ఎదిగాన ని స్పష్టం చేశాడు. ఇక, తర్వాత టీమిండియా కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన ధోనీ కూడా జట్టును విజయపథంలో నడిపించడం సఫలమయ్యాడన్నాడు. అతను కూడా యువ క్రికెటర్లకు సదా అండగా నిలిచేవాడన్నాడు. క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా ఒత్తిడికి గురికాకుం డా కూల్‌గా ఉండేవాడని, అదే అతని విజయ రహాస్యమని వివరించాడు. ఇద్దరి కెప్టెన్సీ కూడా తనను ఎంతో ఆకట్టుకుందని జహీర్ వివరించాడు.

Dhoni, Sourav Ganguly is best we have says Zaheer Khan