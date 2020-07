నమ్మదగినవి అవే : రాఘవేంద్రరావు

హైదరాబాద్ : ఎందరో తారలను స్టార్స్ గా మార్చిన ఘనత దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావుది. ఆయన ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలను తెరకెక్కించారు. 78 ఏళ్ల వయస్సులోకూడా ఆయన ఎంతో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా కనిపిస్తున్నారు. కరోనా లాక్ డౌన్ తో ఇంటికే పరిమితమైన ఆయన ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఎక్సర్ సైజ్ లు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా రాఘవేంద్రరావు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు. తన ఇంట్లోని గార్డెన్ లో ఆయన సైకిల్ తొక్కుతన్న వీడియోను పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియోలో రాఘవేంద్రరావుతో పాటు ఆయన పెంపుడు కుక్క కూడా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమమైనవి, నమ్మదగినవి మూడేనని, అవి ప్రకృతి, ఫిట్ నెస్, నమ్మకస్తుడైన స్నేహితుడు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన వెనకాలే వస్తున్న పెంపుడు కుక్క తనకు నమ్మదగిన స్నేహితుడు అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

The best of everything the world can offer… Nature, fitness and a trustworthy friend! pic.twitter.com/5OmZUbJA8R

— Raghavendra Rao K (@Ragavendraraoba) July 12, 2020