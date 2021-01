ఆర్ జివి `డీ కంపెనీ` టీజర్‌ విడుదల

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్ వర్మ రూపొందిస్తున్న తాజా సినిమా`డీ కంపెనీ`. ఒక వీధి ముఠాను దావూద్ ఇబ్రహీం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్‌గా ఎలా మార్చాడనే నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. `మహాభారత్ ఇన్ అండర్ వరల్డ్` అని దీనికి క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ ను వర్మ శనివారం విడుదల చేశారు. ఎటువంటి డైలాగ్స్‌ లేకుండా కేవలం బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌తో ఈ టీజర్‌ని వర్మ రూపొందించారు. టీజర్ చివర్లో ఒక డైలాగ్ పెట్టాడు. గ్యాంగ్‌‌స్టర్‌ సినిమాలకు ఇది తల్లిలాంటిదని, ఇది తన డ్రీం ప్రాజెక్టు అని వర్మ స్పష్టం చేశారు. స్పార్క్ కంపెనీ అధినేత స్పార్క్ సాగర్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

Here’s A PEEK into D COMPANY First Look TEASER : The MAHABHARAT OF UNDERWORLD ..Produced by SPARK @SparkSagar1 it is going to tell the story of how DAWOOD IBRAHIM with his BILL GATES like vision,turned a street gang into an INTERNATIONAL ORGANISATION https://t.co/Nff1jm0TGs

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2021