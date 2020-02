అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా.. రెండు చిత్రాలను ప్రకటించిన తేజ

ప్రేమ కథలను తెరకెక్కించటంలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తేజ శైలే వేరు. ఆయన తీసిన ప్రేమ కథ సినిమాలు ఇప్పటకీ ప్రేక్షకుల మనస్సులను కట్టిపడేస్తాయి.అయితే, కొన్నాళ్లపాటు సక్సెస్ లేక ఇబ్బంది పడ్డ తేజ ‘నేనే రాజు నేనే మంత్రి’ సినిమాతో గాడిలో పడ్డాడు. ఇక, శనివారం తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులకు డబుల్ బోనాంజ ఇచ్చాడు. ‘అలివేలుమంగ వెంకటరమణ’, ‘రాక్షసరాజు రావణాసురుడు’ అనే రెండు చిత్రాలను ప్రకటించాడు. ఈ సినిమాల్లో దగ్గుపాటు రానా, మాస్ హీరో గోపిచంద్ లు నటించనున్నారు. ఈ సినిమాల వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

On Birthday of Director @tejagaru today, two films titles are registered #Alivelumangavenkatarama & #raksharajuravanasurudu

Hunk @RanaDaggubati and Macho @YoursGopichand will be the leads of the films #HBDTeja

More details will reveal soon pic.twitter.com/fhwGtH0XGI

— BARaju (@baraju_SuperHit) February 22, 2020