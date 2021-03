ఇదే న్యాయం!

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఎదురు తిరగడం, దానికి అసమ్మతి తెలపడం దేశద్రోహం కిందికి రాదని, అటువంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినందుకు కేసులు పెట్టడం తగదని సుప్రీంకోర్టు బుధవారం నాడు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయం 130 కోట్లకు మించిన ప్రజాసంపదతో విలసిల్లుతున్న భారత దేశంలో భిన్నాభిప్రాయ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు లభించిన అపరిమితమైన విజయంగా భావించాలి. చీమ చిటుక్కుమంటే భయపడే స్థితిలోని ప్రస్తుత కేంద్ర పాలకులు తమ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించే వారిపై, తమ దారికి అడ్డుతగులుతున్నారని తాము భావించేవారిపై ఎంతటి కఠిన చర్యలైనా తీసుకోడానికి వెనుకాడడం లేరనే అభిప్రాయానికి తావు కలుగుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సుప్రీం ధర్మాసనం న్యాయమూర్తులు సంజయ్ కిషన్ కౌల్, హేమంత్ గుప్తాలు వెలిబుచ్చిన ఈ అభిప్రాయానికి విశేషమైన విలువ ఉంది.

జమ్ముకశ్మీర్‌కు చాలా కాలం పాటు స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పిస్తూ వచ్చిన భారత రాజ్యాంగం 370 వ అధికరణను రద్దు చేసిన 2019 నాటి ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫారూఖ్ అబ్దుల్లా అప్పట్లో ఒక టెలివిజన్ చానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో మాట్లాడిన దానిపై దేశద్రోహం కేసు పెట్టాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను ఈ సందర్భంగా సుప్రీం ధర్మాసనం కొట్టి వేసింది. ఈ కేసును ప్రచార ప్రయోజన వ్యాజ్యం అనడం సబబని కూడా ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. పత్రికల్లో పేరు చూసుకోడానికి కోర్టులకెక్కే ఇటువంటి పిటిషన్లను నిరుత్సాహ పరచాలని అంటూ పిటిషనర్లకు రూ. 50 వేల జరిమానా విధించింది. 22 ఏళ్ల బెంగళూరు కళాశాల విద్యార్థిని దిశ రవికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఢిల్లీ ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి ధర్మేంద్ర రాణా కూడా ఇదే తరహా అభిప్రాయాన్ని ఇంతకు ముందు వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ కుహనా దర్పాన్ని సంతృప్తి పరచడం కోసం దేశద్రోహ నేరారోపణను సంధించడం తగదని ఆయన అన్నారు.

పౌరులు ప్రభుత్వ విచక్షణ జ్ఞానానికి కాపలాదారులని తన విధానాలతో విభేదించినంత మాత్రాన వారిని జైల్లో తోయడం సబబు కాదని అన్నారు. అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలో భాగమేనని, సమాచార వ్యాప్తికి హద్దులు లేవని కూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దేశద్రోహ ఆరోపణ కింద కేసు పెట్టే అవకాశాన్ని భారత శిక్షా స్మృతి (ఐపిసి) 124ఎ ప్రభుత్వాలకు, వాటి పోలీసులకు ఇస్తున్నది. ఈ సెక్షన్‌ను 1870లో బ్రిటిష్ వలస పాలకులు తమకు ఎదురు తిరిగే వారిపై ప్రయోగించడానికి చట్టంలో ప్రవేశపెట్టారు. బ్రిటన్‌లో దీనిని 2009లోనే అప్పట్లో ఆ దేశాన్ని పాలిస్తున్న గోర్డన్ బ్రౌన్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. సామ్రాజ్యవాద పాలన అవశేషమైన ఈ సెక్షన్‌ను ప్రజాస్వామ్య సారథులనిపించుకుంటున్న మన పాలకులు, ప్రభుత్వాలు కొనసాగించడం విస్మయం కలిగించే విషయం.

తమకు అధికారాన్నిచ్చిన ప్రజల మనోభావాలను తెలుసుకొని అందుకు అనుగుణంగా పరిపాలించవలసిన బాధ్యతతో అధికారాన్ని స్వీకరించే ప్రజాస్వామ్య పాలకులు ఇటువంటి దమన, దౌర్జన్యకాండలతో కూడిన సెక్షన్లను ఉపయోగించి ఆ ప్రజలనే దేశద్రోహులుగా పరిగణించడం కంటే దుర్మార్గం వేరొకటి ఉండదు. దేశద్రోహ నేరారోపణ కింద కేసులు దాఖలు చేయడాన్ని 1962లో కేదార్ నాథ్ సింగ్ కేసులోనే సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. 1953 మే 26న కేదార్ నాథ్ సింగ్ బీహార్‌లోని ఒక గ్రామంలో మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ వారిని తరిమేసిన విధంగానే కాంగ్రెస్ గూండాలను కూడా తరిమికొట్టాలని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలకులు మన కార్మికుల, కర్షకుల రక్తాన్ని పన్నుల రూపంలో పీల్చివేస్తున్నారని విమర్శించారు.

అందుకు ఆయనపై దాఖలైన దేశద్రోహం కేసును అప్పటి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి బిపి సిన్హా అధ్యక్షతన గల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. ఆ తీర్పు దేశంలో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు కంచుకోటగా ఉపయోగపడుతున్నది. ప్రభుత్వంపై హింసాత్మక విప్లవాన్ని రెచ్చగొట్టడం మాత్రమే దేశద్రోహం కిందికి వస్తుందని, పాలకుల నిర్ణయాలతో విభేదిస్తూ స్వేచ్ఛగా అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడం ఎంత మాత్రం దేశద్రోహం కాదని అటువంటి భావ వ్యక్తీకరణను, దేశ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచాలనే సదుద్దేశంతో కూడినదిగా మాత్రమే పరిగణించాలని ఆ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఫారూఖ్ అబ్దుల్లా కేసులోగాని, దిశ రవి వ్యాజ్యంలో గాని ఆ తీర్పు స్ఫూర్తిని పుణికిపుచ్చుకుంటూ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షా కవచాలుగా నిలబడిన ప్రస్తుత న్యాయమూర్తులను అభినందించి తీరాలి.

Disagreeing with govt is not sedition, says SC