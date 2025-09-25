Thursday, September 25, 2025
Homeఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలుతాజా వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

6
- Advertisement -
discussion Legislative Council issues PRC
- Advertisement -

అమరావతి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల వైసిపి ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహారించిందని ఎపి ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. ఉద్యోగులు దాచుకున్న జిపిఎఫ్ సొమ్మునూ ఇతర అవసరాలకు వాడేసిందని అన్నారు. పిఆర్సి పునర్నిర్మాణం, బకాయిల చెల్లింపు అంశాలపై ఎపి శాసన మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలు చర్చ జరిగింది. ఎమ్మెల్సీల ప్రశ్నలకు పయ్యావుల కేశవ్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఇప్పుడు వైసిపి నేతలు ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారని, ఉద్యోగులకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను వైసిపి అమలు చేయలేదని విమర్శించారు. ఎన్నికల వాగ్దానాలు అమలు చేసి ఉంటే వైసిపికి సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేదికాదని, 94 కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల సొమ్మునూ ఇతర పథకాలకు వైసిపి వాడేసిందని మండిపడ్డారు.

ఉద్యోగుల సంక్షేమం, సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, గతంలో తెలంగాణ కంటే ఒకశాతం ఎక్కువ…43 శాతం ఫిట్ మెంట్ ఇచ్చామని తెలియజేశారు. వైసిపి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు రివర్స్ పిఆర్సి ఇచ్చిందని, ఐఆర్ కంటే తక్కువగా 23 శాతం ఫిట్ మెంట్ ఇచ్చి అన్యాయం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. కరోనా పేరు చెబుతూ ఉద్యోగుల ఫిట్ మెంట్ ను సర్కారు తగ్గించిందని, వైసిపి పెట్టిన బకాయిల చెల్లింపునకు దశలవారీగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. పిఆర్సి కమిషన్ నియామకంపై సమయంలో సిఎం చంద్రబాబు నాయుడు చర్యలు తీసుకుంటారని పయ్యావుల కేశవ్ పేర్కొన్నారు.

Also Read : మోడీ..ఫెయిల్

- Advertisement -
Previous article
విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే
Next article
ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

భావోద్వేగాలు, శక్తి కలిసిన పాత్ర

గ్రూప్-1 నియామకాలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్

‘అఖండ 2’ షూటింగ్ పూర్తి?

రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల బోనస్

మోడీ..ఫెయిల్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

హద్దుమీరితే కూల్చేయండి

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.