చెన్నయ్ : తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని, ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డిఎంకె, కాంగ్రెస్ కూటమి ఘన విజయం సాధించడం ఖాయమని, మాజీ కేంద్రమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు పి. చిదంబరం స్పష్టం చేశారు. శివ‌మొగ్గ జిల్లా కంద‌నూర్‌లోని చిత్త‌ల్ అచ్చి మెమోరియ‌ల్ హై స్కూల్‌లో ఏర్పాటు చేసి పోలింగ్ బూత్‌లో ఆయ‌న తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప‌దేళ్ల ఆన్నాడిఎంకె పాలనపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి ఉందని ఆయన చెప్పారు. ఆన్నాడిఎంకె పాలనతో విసుగు చెందిన ప్రజలు తమ కూటమికి అధికారం అప్పగించడం ఖాయమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

#TamilNaduElections | Senior Congress leader P Chidambaram casts vote in polling booth Chittal Achi Memorial High School in Kandanur, Sivaganga district

"Our secular progressive alliance is all set for a landslide victory as people of Tamil Nadu want a change," he says pic.twitter.com/TY4Ii4qZeI

— ANI (@ANI) April 6, 2021