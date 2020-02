డిఎంకె ఎంఎల్ఎ కాతవరయాన్ కన్నుమూత

చెన్నై: డిఎంకె ఎంఎల్‌ఎ ఎస్ కాతవరయాన్ (58) శుక్రవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో మూత్ర పిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధితో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. రెండు రోజుల క్రితం తిరువొట్టియార నియోజకవర్గానికి చెందిన డిఎంకె ఎంఎల్‌ఎ కెఆర్‌పి సామి కూడా కన్నుమూశారు. రెండు రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరు ఎంఎల్‌ఎలు చనిపోవడంతో డిఎంకె నాయకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వెల్లూరు జిల్లాలోని గుడియాతమ్ నియోజకవర్గం నుంచి ఉప ఎన్నికలలో కాతవరయాన్ డిఎంకె తరఫున ఎంఎల్‌ఎగా గెలుపొందారు. కాతవరయాన్ డిఎంకె విద్యార్థి వింగ్ నుంచి రాజకీయ ఆరంగ్రేటం చేశారు. 1960 హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

kathavarayan had recently undergone a bypass surgery, suffered renal failure, two days back another dmk mla krp samy passed away in chennai