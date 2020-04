ఉద్యోగులను తొలగించకండి!

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : లాక్‌డౌన్ కారణంగా ఐటి, పరిశ్రమల రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను తొలగించవద్దని రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ కోరారు. శనివారం సిఐఐ తెలంగాణ పరిశ్రమ సభ్యులతో ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ, కోవిడ్ మహమ్మారిని పూర్తిగా కట్టడి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నదని వివరించారు. తగిన సంఖ్యలో పిపిఇలు, మాస్కులు, టెస్టింగ్ కిట్లు, వెంటిలేటర్లను పెద్దసంఖ్యలో సమకూర్చుకున్నామని వివరించారు. అయితే ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా…ప్రజలు కూడా తమ వంతు బాధ్యతతో ఉండాలన్నారు. అప్పుడే కరోనాను పూర్తిస్థాయిలో ఎదుర్కొనేందుకు అవకాశముంటుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలని మంత్రి కెటిఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు కొత్త పాఠాలు నేర్పించదిన్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వైద్య రంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు. ఇందులో భాగంగా హెల్త్‌కేర్, మెడికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బయోటెక్ పరిశ్రమలపై నూతన దృష్టి సారించడంతో పాటు ఆయా రంగాల్లోని అవకాశాలను అన్వేషించాలని సభ్యులకు మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతి ప్రతికూలత ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తుందన్నారు. కాగా ఈ సందర్భంగా పలువురు సభ్యులు మంత్రి కెటిఆర్ పలు ప్రశ్నలు సందించారు. వాటికి ఆయన సమాధానమిస్తూ, ఆర్థిక వ్యవస్థలో 25 శాతం ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్నాయన్నారు.

లాక్ డౌన్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతం అయ్యేఅవకాశముందన్నారు. లాక్ డౌన్ కారణంగా పారిశ్రామిక రంగం కూడా అనేక ఒడిదుడికులను ఎదుర్కొంటున్నదన్నారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగు చేయూత నిచ్చి ఆదుకుంటుందని వారికి మంత్రి కెటిఆర్ భరోసా ఇచ్చారు. అయితే లాక్‌డౌన్‌ను ఎత్తి వేసిన తరవాత కూడా పరిశ్రమల్లో పనిచేసే విధానంలో మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. సామాజిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకునే విధానాన్ని కూడా పాటించాల్సి ఉంటుందన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలను ఆదుకునేదుకుప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, సాధ్యమైనంత సహకారాన్ని అందిస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

ఐటి, పరిశ్రమల కంపెనీ అధినేతలకు లేఖలు

రాష్ట్రంలోని ఐటి కంపెనీలు, పరిశ్రమల అధినేతలకు రాష్ట్ర మంత్రి కెటిఆర్ లేఖ రాశారు. లాక్‌డౌన్ కారణంగా ఏ ఒక్క ఉద్యోగిని కూడా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించవద్దని లేఖలో మంత్రి కోరారు. ఒక్క ఉద్యోగి కూడా ఉపాధి కోల్పోకుండా చోరువ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉద్యోగాలు తీసివేయకుండా తమ ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని కంపెనీలకు మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. లాక్‌డౌన్ తరువాత త్వరలోనే పరిశ్రమలు పుంజుకుంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

