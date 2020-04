న్యూఢిల్లీ : ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు కేవలం ఇళ్లల్లోని లైట్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేయాలని కేంద్రం తెలిపింది. కరోనాపై పోరుకు సంఘీభావంగా రాత్రి తొమ్మిదిగంటలకు ప్రజలంతా తొమ్మిది నిమిషాల పాటు విద్యుత్ దీపాలు బంద్ చేయాలని ప్రధాని మోడీ పిలుపు నిచ్చారు. కరోనా తరుణంలో అంతా చేతులకు శానిటైజర్ రాసుకుంటున్నారు. శానిటైజర్‌లో ఆల్కహాల్ శాతం ఉండటం వల్ల, దీపాలు వెలిగించేటప్పుడు మండేస్వభావపు ఆల్కహాల్‌తో చేతులు, ముఖం కాలే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ద్రావకాన్ని రాసుకున్న చేతులతో ప్రమిదలను, కొవ్వొత్తులను వెలిగించరాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Do not light the lamps with sanitizer coated