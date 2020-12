నో పార్టీ.. స్టే సేప్టీ..!

అసలైన సవాల్ ఇప్పుడే అంటున్న ఆరోగ్యశాఖ

కొత్త వేరియంట్ కంటే, న్యూ ఇయర్‌తోనే భయం ఎక్కువ

వేడుకలు, విందులతో భారీ స్థాయిలో వైరస్ విస్ఫోటనం

ప్రభుత్వానికి సర్వే నివేదిక

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కరోనా వ్యాప్తి పెరిగే అసలైన సమయం అతి చేరువలో ఉందని ఆరోగ్యవర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కొత్త వేరియంట్ టెన్షన్ కంటే, న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్‌తోనే వైరస్ వ్యాప్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యశాఖ అంతర్గతంగా అంచనా వేసింది. ఇప్పటికే ఈ రిపోర్టును ప్రభుత్వానికి కూడా అందజేసింది. రాబోయే మూడు వారాలు అప్రమత్తంగా లేకపోతే, ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన కరోనా నివారణ చర్యలు నీరు గారిపోతాయని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇతర దేశాల్లో మాదిరిగా మన దగ్గర వ్యాప్తి ప్రారంభమైతే అదుపులోకి తేవడం చాలా కష్టమని వైద్యశాఖ ఇంటర్నల్ సర్వేలో గుర్తించింది.

దీంతో ప్రస్తుతం ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్న కొత్త స్ట్రెయిన్ కంటే, తమకు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్సే అసలైన సవాలుగా మారాయని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే సాధారణ కరోనాతో పాటు, కొత్త రకపు వైరస్‌ను నియంత్రించేందుకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ, న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి సందర్బంగా నిర్వహించుకునే విందు లు, వినోదాలతో వైరస్ వ్యాప్తి పతాక స్థాయిలో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు తమ ఇంటర్నల్ సర్వేలో తేలిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఏ మాత్రం నిర్లక్షం వహించిన ఊహించలేని పరిణామాలను చవిచూడాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

పబ్‌లు, పార్టీలతోనే వైరస్ విస్ఫోటనం

పబ్‌లు, పార్టీలు, గ్రూప్ గేదర్స్‌తో రాష్ట్రంలో వైరస్ వ్యాప్తి భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్యశాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఇటీవల వైద్యశాఖ చేసిన ఇంటర్నల్ సర్వేలో కూడా ఇదే వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో వెస్ట్రన్ కల్చర్ రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. పబ్‌లు, పార్టీలు, డ్యాన్సులు వంటి విందు, వినోద కార్యక్రమాలు ఎక్కువ నిర్వహిస్తుంటారు. ఈక్రమంలో మరో మూడు రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ రానున్న నేపథ్యంలో పార్టీలు జరుపుకునేందుకు యువత ఇప్పట్నుంచే ఫ్లాన్లు చేస్తున్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం, వైద్యశాఖ, పోలీసు శాఖలు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ ప్రజలు వాటిని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు.

అంతేగాక అపార్ట్‌మెంట్లు, గేటెట్ కమ్యూనిటీల్లో కూడా సెలబ్రేషన్స్ రద్దు చేస్తూ పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ, ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సిక్రెట్‌గా వేడుకలు నిర్వహించేందుకు కొంత మంది రెడీ అవుతున్నారు. ఇది అంత్యంత ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆయా పార్టీలలో మాస్కు, భౌతిక దూరం వంటివి పాటించడం వీలుకాదు. ఈక్రమంలో వ్యాప్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యశాఖ సూచిస్తుంది. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు వైరస్ సోకిన వారిలో 70 శాతం మంది అసింప్టమాటిక్ పేషెంట్లే ఉండటం వలన ఎవరిలో వైరస్ ఉంది? అనేది గుర్తించడం చాలా కష్టమని హెల్త్ డిపార్ట్‌మెంట్ చెబుతుంది. దీంతో ఈ ఏడాది వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ఒక్క రోజుతో తుడిచివేయొద్దు

కరోనా వైరస్ మన రాష్ట్రంలో మార్చి 2వ తేదిన ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత నాలుగైదు నెలలు వరకు వందల్లో ఉన్న కేసులు, ఆగస్టు నుంచి ఒక్కసారిగా వేలల్లోకి వెళ్లిపోయాయి. అన్‌లాక్ పీరియడ్ కావడంతో ప్రజలంతా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరగడం, జనసమ్మర్థ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లడంతో ఆ వ్యాప్తి మరింత పెరిగింది. దీంతో ఆ వ్యాప్తిని తగ్గించేందుకు వైద్యశాఖ నిద్రలేని రాత్రులు గడిపింది. పోలీసు, రెవెన్యూ, మున్సిపల్‌తో పాటు వివిధ శాఖాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ రేయింబవళ్లు శ్రమించారు. ముఖ్య అధికారులంతా కార్యాలయాల్లోనే 24 గంటలు పనిచేయగా, కింది స్థాయి సిబ్బంది వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రభుత్వం అప్పగించిన పనిని తు.చ తప్పక నిర్వర్తించారు.

ఫలితంగా ప్రస్తుతం వైరస్ అదుపులోకి వచ్చింది. దసరా, దిపావళీ పండుగలతో పాటు జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల్లోనూ వైద్యశాఖ కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను చైతన్యం చేసేందుకు హెల్త్ డైరెక్టర్ ప్రెస్‌మీట్‌లను నిర్వహించి అవగాహన కల్పించారు. అంతేగాక జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న వారంతా క్వారంటైన్ కావాలని డా జి శ్రీనివాసరావు పిలుపు అందరిని అప్రమత్తం చేసింది. బాధ్యతాయుతంగా సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ కావడంతో వైరస్ వ్యాప్తి పెరగలేదు. కానీ ఈ సారి న్యూ ఇయర్ వేడుకలు వలన పబ్‌లు, పార్టీలతో కచ్చితంగా వ్యాప్తి పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యశాఖ సర్వేలో తెలింది. దీంతో ఈ ఒక్క ఏడాది వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

కోవిడ్ మృతులకు నివాళులుగా వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలి : హెల్త్ డైరెక్టర్

కరోనా వైరస్ దాడిలో రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 1531 మంది మరణించారు. అయితే వారందరికీ నివాళులు అర్పించేందుకు ఈ ఏడాది నూతన సంవత్సర వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ వర్కర్లు తమ ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని తెలిసినా, ప్రజలను కాపాడేందుకు ఎంతో కష్టపడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీరిలో ఏకంగా సుమారు వెయ్యి మంది వరకు ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లు ఉండటం బాధకరమన్నారు. కావున వీరందరి నివాళులుగా న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో వైరస్‌ను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయొచ్చని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Do not want New year’s feasts says medicine dept