డెలివరీ చేసే క్రమంలో శిశువు తల కోసిన వైద్యులు

నాగర్‌కర్నూల్ : జిల్లాలోని అచ్చంపేట ప్రభుత్వాసుపత్రిలో డెలివరీ కోసం వచ్చిన ఓ మహిళకు ఆపరేషన్ చేస్తుండగా గర్భంలో ఉన్న శిశువు తల కోసిన వైద్యులు. వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి శిశువు తలను కోసేశారు. దీంతో శిశువు తల తెగిపోగా శరీరం మాత్రం గర్భంలోనే ఉండిపోయింది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఆ తల్లి పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉంది. మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం ఆమెను హైదరాబాద్‌కి తరలించారు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ బాధితురాలి బంధువులు ఆసుపత్రి ఎదుట ధర్నాకు దిగారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన డాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Doctors who cut the Baby’s head in order of Delivery