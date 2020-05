న్యూఢిల్లీ: లాక్‌డౌన్‌తో రెండు నెలల విరామం తరువాత దేశంలో సోమవారం నుంచి దేశీయ విమాన సేవలు పునః ప్రారంభమయ్యాయి. పలు రాష్ట్రాల వ్యతిరేకతల నడుమ అనేక విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి.

సరికొత్త నిబంధనలు, నిర్ణీత సంఖ్యలో విమానాలు బయలుదేరకపోవడంతో తొలిరోజు విమానాశ్రయాలలో గందరగోళం నెలకొంది. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నివారణ చర్యలలో భాగంగా రెండు నెలల క్రితం విమానాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఇప్పటికీ వైరస్ ఉధృతి ఉన్న కొన్ని రాష్ట్రాలు విమాన సర్వీసులకు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశాయి. అయినప్పటికీ ఈ అయిష్టత నడుమనే దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో దేశీయ విమానాల నిర్వహణ మొదలైంది. తొలి విమానం ఢిల్లీ నుంచి పుణేకు తెల్లవారుజామున 4.45 గంటలకు బయలుదేరింది. పౌర విమానయాన అధికారులు జారీ చేసిన కఠిన ఆంక్షల మధ్య విమానాల రాకపోకలు మొదలు అయ్యాయి.

వైరస్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ముంబై మహానగరం నుంచి తొలి విమానం ఈ క్రమంలో పాట్నాకు ఉదయం 6.45 గంటలకు బయలుదేరింది. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ప్రత్యేకించి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విమానాల రాకపోకలపై ఇప్పటికీ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీనితో సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో విమానాల రాకపోకలు రద్దయ్యాయి. ఈ పరిస్ధితితో తొలిరోజు నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం విమానాలను నడిపించలేకపోయినట్లు అధికారులు అంగీకరించారు.

82 విమానాల రాకపోకలు రద్దు

దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే ప్రధాన నగరాలకు వెళ్లే విమానాల రాకపోకలలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దాదాపు 82 విమానాల రాకపోకలను ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో నిలిపివేయాల్సి వచ్చినట్లు పౌరవిమానయాన రంగం వర్గాలు తెలిపాయి. తమ తమ రాష్ట్రాలలో వైరస్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల సిఎంలు వాపోతున్నారు. ఈ దశలో విమానాల రాకపోకలను అనుమతించడంలో అర్థం లేదని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆయా రాష్ట్రాలలోనే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే విమానాశ్రయాలున్నాయి. తమ తమ రాష్ట్రాల విమానాశ్రయాల నుంచి రాకపోకలపై సిఎంలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు.

సూత్రప్రాయంగా దేశీయ విమానాల రాకపోకలకు ఆమోదం తెలిపినా, తక్కువ సంఖ్యలో విమానాల రావాల్సి ఉంటుందని తెలియచేయడంతో ఇబ్బంది ఏర్పడింది. తామైతే ఇప్పటికిప్పుడు విమానాల రాకపోకలను అనుమతించేది లేదని బెంగాల్ సిఎం మమత బెనర్జీ తేల్చిచెప్పారు. విమానాలకు అనుమతించాలనే కేంద్రం అభ్యర్థనను మమత బెనర్జీ తోసిపుచ్చారు. అయితే ఈ నెల 28 నుంచి దశలవారిగా విమానాల రాకపోకలను పలు మార్గదర్శకాల నడుమ అయితేనే అనుమతించేందుకు బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు అనుమతించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా సోమవారం నుంచి విమానాలకు అంగీకరించలేదు.

వేర్వేరు నిబంధనలతో రాష్ట్రాలు

క్వారంటైన్ చిక్కులు

విమానాల రాకపోకలకు సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాలు వేర్వేరుగా విధివిధానాలకు పట్టుపట్టాయి. తాము నిర్ధేశించే విధానాలనే ప్రయాణికులు పాటించేలా చూడాలని కోరాయి. దీనితో విమానయాన సంస్థలు చిక్కులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రయాణికులకు క్వారంటైన్ విషయం కూడా ఇబ్బందిగా మారింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు, వారిని క్వారంటైన్‌కు పంపించడంపై వేర్వేరుగా నిబంధనలు అందుతూ ఉండటంతో విమాన సంస్థలు ప్రయాణికులకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నారు.

తొలిరోజు విమాన సర్వీసుల పర్యవేక్షణకు ఇండిగో సంస్థ అధినేత వోల్ఫ్‌గ్యాంగ్ ప్రోక్ ష్కావెర్ ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో కలియతిరిగారు. అంతా బాగుందని, ప్రయాణాలు సవ్యంగా సాగుతున్నాయని, ఎక్కువగా రద్దీ లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు రిలాక్స్‌గా ఉన్నారని స్పందించారు. తమ విమానాల ద్వారా తొలిరోజు 20వేల మంది ప్రయాణికులు గమ్యస్థానానికి చేరుతారని ఇండిగో ప్రతినిధి తెలిపారు.

It has been a long day of hard negotiations with various state govts to recommence civil aviation operations in the country.

Except Andhra Pradesh which will start on 26/5 & West Bengal on 28/5, domestic flights will recommence across the country from tomorrow.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 24, 2020