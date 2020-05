25 నుంచి దేశీయ విమానాలు పునఃప్రారంభం

న్యూఢిల్లీ: దేశీయ విమాన ప్రయాణాలు ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి పునఃప్రారంభం అవుతాయి. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ బుధవారం తెలిపారు.

వాణిజ్య ప్రయాణికుల విమాన సేవలను తొలుత వీటిని అవసరాలను బట్టి, దశలవారి పద్ధతిలో నిర్వహిస్తారని వివరించారు. దేశంలో మోడీ ప్రభుత్వం మార్చి నెల 25వ తేదీన లాక్‌డౌన్ విధించిన నాటి నుంచి విమాన సర్వీసులు నిలిపివేశారు. రెండు నెలల విరామం తరువాత విమానాలు నడవనుండటంతో దీనికి సంబంధించి వివిధ విమానాశ్రయాలలో తగు ఏర్పాట్లకు ఆదేశాలు వెలువరించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. అన్ని విమానాశ్రయాలూ, వైమానిక సంస్థలకు సమాచారం అందించినట్లు వివరించారు.

కరోనా ముప్పు ఇంకా పొంచి ఉండటంతో ప్రయాణికులకు తగు ప్రామాణిక మార్గదర్శకాలను (ఎస్‌ఒపి)జారీ చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రయాణికులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు, వారు వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై ఇందులో తెలియచేస్తామన్నారు. అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసుల గురించి ఆయన ఏ విషయం తెలియచేయలేదు. లాక్‌డౌన్ విధించిన నాటి నుంచి అంతర్జాతీయ విమానాలు కూడా బంద్ అయ్యాయి.

