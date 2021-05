ప్లాస్మాను దానం చేయండి : చిరంజీవి

హైదరాబాద్ : కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి సూచించారు. కరోనా పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే , భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన ప్రజలను హెచ్చరించారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్నవారు ప్లాస్మా దానం చేయాలని ఆయన కోరారు. కరోనా కారణంగా ఎందరో ఇబ్బంది పడుతున్నారని , మరికొందరు చనిపోతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారు ప్లాస్మా దానం చేస్తే , మరో నలుగురు కరోనా బాధితులను రక్షించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్లాస్మా దానం చేయాలనుకునే వారు చిరంజీవి చారిట్రబుల్ ట్రస్ట్‌ను సంప్రదించాలని ఆయన కోరారు.

As we know, Second wave of Covid is impacting even more people.If you have recovered from Covid in last few days,please donate your plasma so it can help 4 more people to combat Covid effectively.Please contact #ChiranjeeviCharitableFoundation (94400 55777)for details & guidance. pic.twitter.com/LXt2fFJYFs

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 3, 2021