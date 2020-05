ఎంపి రేవంత్ విరాళం చెక్కు చెల్లదు

టిఆర్‌ఎస్ నేత మన్నెక్రిశాంక్

హైదరాబాద్ : పబ్లిసిటీ స్టంట్ కోసం ఎంపి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్‌కు ఇచ్చిన రూ. 50 లక్షల చెక్కు చెల్లదని టిఆర్‌ఎస్ నాయకుడు మన్నెక్రిశాంక్ చెప్పారు. రేవంత్‌రెడ్డి రూ.50లక్షల విరాళం చెల్లని చెక్కు అవుతుందే కాని ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని ఆయన తెలిపారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహించే పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం మినహా ఇతర నియోజక వర్గంలోని అభివృద్ధి పనులకు కేవలం రూ.20 లక్షల వరకు మాత్రమే ఇచ్చే నిబంధనలు ఎంపి లాడ్స్‌లో ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. అలాంటప్పుడు మల్కాజిగిరి నియోజవర్గానికి చెందిన రేవంత్ రెడ్డి చేవెళ్ల నియోజకవర్గానికి రూ.50 లక్షల చెక్ ఎలా ఇస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాగే కరోనా నియంత్రణలో భాగంగా రెండు సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపి లాడ్స్‌ను నిషేధించినప్పుడు రూ.50 లక్షలు రేవంత్ రెడ్డి చెక్ ఎందుకు ఇచ్చారో చెప్పాలని క్రిశాంక్ డిమాండ్ చేశారు.

Donation of MP Revanth is not valid Says Manne Krishank