వరద సహాయం నేరుగా బాధితుల ఖాతాల్లోకి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : వరద బాధితులకు తక్షణ ఆర్ధిక సహాయం ప్రక్రియను ప్రభుత్వం మళ్లీ ప్రారంభించింది. ఎన్నికల ముందు మాట ఇచ్చినట్లుగా సోమవారం అధికారులను రంగంలో దిపింది. అయితే బాధితులు మీసేవ సెంటర్లకు రావద్దని అధికారులే క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారని ప్రకటించింది. గత ఆక్టోబర్‌లో నగరంలో కురిసిన కుండపోత వర్షానికి నగరం పూర్తిగా నీట మునిగిన విషయం తెలిసిందే… దీంతో నగర వాసుల కష్టాలను చూసి చల్లించిపోయిన ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర రావు సిఎం సహాయ నిధి నుంచి రూ. 680 కోట్లు నిధులను కేటాయించి ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి తక్షణ సహాయం కింద రూ.10 వేలను నేరుగా అందజేసిన విషయం తెలిసిందే…

దీంతో కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు లేనిపోని ఆరోపణలు చేయడంతో మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించి అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయడం, అంతలోనే జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రావడం తో ఎన్నికల కోడ్‌ను అడ్డం పెట్టుకుని కొంతమంది ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేయడంతో గత నెల 21 నుంచి నిలిపివేసిన ప్రభుత్వం ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే 7 నుంచి తిరిగి వరద బాధితులకు ఆర్దిక సహాయం అందిస్తామని ప్రకటించినట్లుగానే సోమవారం నుంచి ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టారు.

మీసేవల వద్ద బారులు తీరిన బాధితులు

వరద సహాయం కోసం బాధితులు సోమవారం మీ సేవ సెంటర్ల వద్ద మరోసారి భారులు దీరారు. చలిని సైతం లెక్క చేయకుండా తెల్లవారు జాము నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో వరద బాధితులు క్యూకట్టారు. నగర శివారు సర్కిళ్లలైన సరూర్‌నగర్, ఎల్‌బినగర్, కూకట్‌పల్లి, కుత్భుల్లాపూర్, గాజుల రామారం, అల్వాల్, మల్కాజ్‌గిరితో పాటు పలు సర్కిళ్లలో ఆర్ధిక సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.

అధికారులే నేరుగా పరిశీలన : లోకేష్‌ కుమార్

వరద బాధితులెవరూ మీ సేవ సెంటర్లకు రావాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేసింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులే స్వయంగా వచ్చి పరిశీలించి బాధితుల బ్యాంకుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయనున్నామని జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్ డి.ఎస్.లోకేష్ కుమార్ తెలిపారు. దయచేసి ఎవరూ మీసేవల వద్దకు రావద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.

