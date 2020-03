బెంగళూరు: వరకట్నం కోసం తన భర్త తనను భౌతికంగా, మానసికంగా హింసిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ ఫ్లిప్‌కార్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు సచిన్ బన్సల్ భార్య ప్రియా బన్సల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన కుమారుడు ఆర్యమాన్ కూడా ఇటువంటి బెదిరింపులే ఎదుర్కొంటున్నాడని, తన భర్త నుంచి తనకు, తన కుమారుడికి ప్రాణహాని ఉందని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇక్కడి కోరమంగళ పోలీసు స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిబ్రవరి 28న ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు అదేరోజు సచిన్ బన్సల్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. 2008లో తమ వివాహ నిశ్చితార్ధం జరగడానికి ముందు నుంచి తాము ఎదుర్కొన్న కష్టాలను 35 ఏళ్ల ప్రియా బన్సల్ తన ఏడు పేజీల ఫిర్యాదులో ఏకరవుపెట్టారు.

తన సోదరి రాధికా గోయల్ ఢిల్లీలో ఉన్న సమయంలో ఆమెపై లైంగిక దాడికి సచిన్ పాల్పడినట్లు కూడా ఆమె ఆరోపించారు. తన పేరిట ఉన్న ఆస్తులన్నిటినీ సచిన్ తన పేరుకు బదలాయించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడని, తాను నిరాకరించినందుకు తనపై భౌతికదాడికి పాల్పడ్డాడని ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. సచిన్ తల్లిదండ్రులు సత్ ప్రకాశ్ అగర్వాల్, కిరణ్ బన్సల్, అతని సోదరుడు నితిన్ బన్సల్ కూడా తనపై దాడికి పాల్పడ్డారని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రియా బన్సల్ చేసిన ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని, సచిన్ బన్సల్‌ను ఇప్పటివరకు అరెస్టు చేయలేదని ఒక పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు.

