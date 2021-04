ఇకపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి

మరో నాలుగు వారాలు పాటు అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

కేసులు స్థిరంగా ఉన్నా వైరస్ అదుపులోకి రాలేదు

జ్వరం, విరేచనాలు, వాసన కోల్పోవడం, దగ్గు వంటి లక్షణాలు వారు టెస్టు చేపించుకోవాలి

అనవసరంగా కేంద్రాలకు వెళ్లి వైరస్ అంటించుకోవద్దు

10 శాతం మంది మాత్రమే ఆసుపత్రుల్లో చేరాల్సి వస్తుంది

భయాందోళనతో కృత్రిమంగా బెడ్ల కొరత సృష్టించవద్దు

ఎప్పటికప్పుడు సిఎం సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు

మీడియా సమావేశంలో హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఇక నుంచి రాష్ట్రంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం వచ్చిందని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు. రాబోయే మరో నాలుగు వారాల పాటు ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందేనని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. లేకపోతే పరిస్థితి జారిపోతుందన్నారు. ప్రస్తుతానికి కేసులు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ వైరస్ ఇంకా అదుపులోకి రాలేదన్నారు. ప్రజలు సహకరించడం వలనే గత వారం నుంచి రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు కుదుటపడుతున్నాయన్నారు. మరిన్ని రోజులు సహకరిస్తే వైరస్ తీవ్రత నుంచి గట్టేక్కిపోవచ్చన్నారు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ పరిస్థితిపై ఆయన బుధవారం కోఠి ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డితో కలసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్బంగా డిహెచ్ డా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ..వచ్చే మూడు, నాలుగు వారాలు చాలా కీలకమన్నారు. పెళ్లిళ్లు, పండగల సీజన్ కాబట్టి మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఇప్పటికే సెకండ్ వేవ్ పరిస్థితిపై ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు.

లక్షణాలు ఉంటేనే…

లక్షణాలు కనిపిస్తేనే కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని డిహెచ్ వివరించారు. అనవసరంగా టెస్టుకు వెళ్లి వైరస్‌ను అంటించుకోవద్దన్నారు. కరోనా పరీక్షలు, చికిత్సకు సంబంధించి ప్రజలకు అవగాహన చాలా అవసరమన్నారు. చాలా మంది ఒక్కొక్కరు వారంలో రెండుసార్లు పరీక్షలకు వస్తున్నారని, అలాంటి అవసరం లేదన్నారు. లక్షణాలు కనిపించినప్పుడే మాత్రమే పరీక్షలు చేయించుకుంటే సరిపోతుందన్నారు. ముఖ్యంగా జ్వరం, విరేచనాలు, వాసన కోల్పోవడం, దగ్గు వచ్చినప్పుడు టెస్టు తప్పనిసరి అని తెలిపారు. అయితే జాగ్రత్తల విషయంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలసత్వం పనికిరాదని డిహెచ్ హెచ్చరించారు.

మందులు, పడకలు, ఆక్సిజన్ కొరత లేదు…

రాష్రంలో ఆక్సిజన్, పడకలు, మందుల కొరత లేదని డిహెచ్ వివరించారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే మెరుగైన స్థితిలోనే ఉన్నామన్నారు. ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రంలో 50 వేలకుపైగా పడకలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. 18 వేలకుపైగా ఆక్సిజన్, 10 వేలకుపైగా ఐసియూ పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పడకలు పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. అయితే పాజిటివ్ కేసుల్లో 80 నుంచి 90 శాతం వరకు ఆస్పత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం లేదని, కేవలం 10 శాతం మంది మాత్రమే చేరాల్సి వస్తోందన్నారు. అవసరం లేకుండానే ప్రజలు పరీక్షలు, ఆస్పత్రికి వెళ్లడం వల్లే కృత్రిమ కొరత ఏర్పడుతోందని,దీని అసలు అవసరమైన పేషెంట్లకు బెడ్లు దొరకవని తేల్చిచెప్పారు. ఈ విషయంలో ప్రజలంతా సహకరించాలని ఆయన మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు. మొదటి దశలో దేశంలోనే అత్యధికంగా 99.5 శాతం రికవరీ రేటు సాధించగా, ఈ సారి 95 శాతం వరకు రికవరీ రేటు ఉందని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

కరోనా పరిస్థితులపై సిఎం గంట గంటకు ఆరా…

రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితులపై సిఎం గంటగంటకు ఆరా తీస్తున్నారని డిహెచ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఎప్పటికప్పుడు వైద్యశాఖ అధికారులను అలెర్ట్ చేసి సూచనలు, సలహాలు ఇస్తున్నారన్నారు. సిఎం పాజిటివ్‌తో ఉన్నప్పటికీ ప్రజల రక్షణ కొరకే ఆలోచిస్తున్నారన్నారు.అయితే గత ఏడాదిన్నరగా ప్రజారోగ్య సిబ్బంది అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారన్నారు. కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారనిఆయన గుర్తుచేశారు. మే నెలాఖరు వరకు ప్రజలు సామాజిక బాధ్యతగా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. తప్పకుండా అందరూ మాస్కులు, భౌతికదూరం, శానిటేషన్ వంటివి పాటించాలన్నారు.

టీకా తీసుకుంటే ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం రాదు… డిఎండి డా రమేష్‌రెడ్డి

టీకా రెండు డోసులు తీసుకున్న వారికి కరోనా సోకినా సీరియస్ పరిస్థితులు రావని డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డి వివరించారు. కావున ప్రతి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలన్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో మొత్తం 45 లక్షల మందికి టీకా ఇచ్చామన్నారు. టీకా వేసుకున్న వారిలో ఎవరూ తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురికాలేదన్నారు. టీకా తీసుకున్న వారికి వైరస్ సోకినా ఆస్పత్రిలో చేరే అవసరం ఎవరికీ రాలేదన్నారు.అంతేగాక 80 శాతం మందికి వైరస్ సోకనేలేదన్నారు.18 ఏళ్లు పైబడినవారు టీకా కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం 45 ఏళ్లు పైబడినవారికి టీకా ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని, రెండో డోసుకు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు.

Dr G Srinivas Rao said be more vigilant on the corona