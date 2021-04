టీకా అనంతర వైరస్ తో నో ప్రాబ్లం

సీరియన్ పరిణామాలుండవు

వ్యాక్సిన్ తర్వాత వచ్చే ‘పాజిటివ్’లతో నో టెన్షన్!

డోసులు అనంతరం ఇతర అవయవాలపై వైరస్‌లు దాడి చేయలేవు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత వచ్చే ఇన్‌ఫెక్షన్(వైరస్ సోకడం) లతో ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వేళ వైరస్ సోకినా దాని ప్రభావం చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. టీకా తీసుకున్న తర్వాత దాని సమర్థత(ఎఫికసీ) ప్రకారం 81 శాతం మందికి పూర్తి స్థాయిలో వైరస్ నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. మరో 19 శాతం మందికి వైరస్ సోకిన అతి తక్కువ తీవ్రతతో బాధపడతారు. అంటే వీరిలో వైరస్‌ను ఎదుర్కొనేంత యాంటీబాడీలు ఉత్పత్తి కాకపోవడమే కారణమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రంలో టీకా తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధానంలో కొందరికి పాజిటివ్ తేలిందని వైద్యశాఖ చెబుతుంది. వాస్తవంగా టీకా రెండు డోసులు తీసుకున్న రెండు వారాల తర్వాత వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే యాంటీబాడీలు శరీరంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి.

కానీ చాలా మందికి మొదటి డోసు తర్వాత వైరస్ తేలగా, అతి తక్కువ మందికి రెండు డోసులు పూర్తయిన రెండు వారాల తర్వాత కూడా వైరస్ నిర్ధారణ అయింది. అయితే వీరెవ్వరికీ ప్రమాదం ఉండదని ఆరోగ్యశాఖ అంటుంది. టీకా అనంతరం పాజిటివ్ తేలిన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇతర అవయవాలపై వైరస్ ప్రభావం పడదు. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులపై వైరస్ చేసే దాడిని టీకా వలన శరీరంలో వచ్చిన ప్రతిరక్షకాలు అడ్డుకుంటాయి. దీంతో హాస్పిటలైజేషన్, సీరియస్ పరిస్థితులు రావని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. దీంతో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ టీకాపై అవగాహన పెంచుకొని డోసులు తీసుకోవాలని వైద్యశాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.

టి, బి కణాలూ అడ్డుకుంటాయి

మొదటి సారి వైరస్ సోకినప్పుడు, టీకా వేసుకున్న తర్వాత కానీ తగినన్నీ యాండీబాడీలు ఉత్పత్తి కానీ వారిలో మాత్రమే మళ్లీ పాజిటివ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని డాక్టర్లు అంటున్నారు. అయితే ఆ వైరస్‌పై యాండీబాడీస్‌తో పాటు సెల్యూలర్ ఇమ్యూనిటీ(టి,బి సెల్స్) కూడా పసిగట్టి వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిజానికి మొదటి సారి కోవిడ్ సోకినప్పుడు లేదా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత యండీబాడీలు ఉత్పత్తి అవడమే కాకుండా, దాని జన్యురూపం సెల్యూలర్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా నిక్షిప్తం అవుతుంది. ఈక్రమంలో ఈ వైరస్ రెండవసారి ప్రవేశించినా టి, బి సెల్స్ దాన్ని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు దాడికి దిగుతాయి. దీంతోనే టీకా అనంతరం వచ్చే పాజిటివ్‌లకు ప్రమాదం లేదని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. అయితే యాంటీబాడీస్, టి సెల్స్‌లు ఈ రెండింటిలో ఏవైనా వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మాత్రమే అడ్డుకోగలవని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

టీ సెల్స్ అంటే ఏమిటీ…?

రోగ నిరోధక శక్తికి కీలక పాత్ర పోషించే తెల్లరక్తకణాల్లో టి, బి సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు సెల్స్ సమన్వయమై వైరస్‌లపై దాడి చేస్తాయి. అయితే ఎముక మజ్జలో టి సెల్స్ పుట్టి, థైమస్ గ్రంథిలోకి వెళతాయి. అక్కడ్నుంచే ఇవి విడుదల అవుతాయి. వీటిలో హెల్పర్, కిల్లర్, రెగ్యులర్ టి సెల్స్ అనే మూడు రకాలుగా పనిచేస్తాయి. శరీరంలోకి ప్రవేశించిన వైరస్ కణాలను చంపేందుకు యాంటీబాడీలను పుట్టించేలా బి సెల్స్‌ను హెల్పర్ టీ సెల్స్ ప్రేరేపిస్తాయి. అయితే వాటిని డైరెక్ట్‌గా చంపేందుకు మాత్రం కిల్లర్ టి సెల్స్ పనిచేస్తాయి. ఒక్కోసారి మన శరీరంలోని కణాలే మనకు శత్రువుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈక్రమంలో వాటిని అడ్డుకునేందుకు రెగ్యూలర్ టి సెల్స్ ఉపయోగపడతాయి. అయితే బి సెల్స్ కేవలం యాంటిబాడీలను పుట్టించేవి అయితే, టి సెల్స్ ఈ వైరస్ జన్యూరూపాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ జాతికి చెందిన వైరస్‌లు ఎప్పుడు శరీరంలోకి ప్రవేశించినా దాడి చేస్తాయని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. వీటి పనితీరు త్వరగా ఉంటే పేషెంట్ త్వరగా కోలుకుంటారని డాక్టర్లు తెలిపారు. అయితే వీటి పనితీరు ఒక వ్యక్తికి, మరోకరికి వేర్వేరుగా ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు.

యంటీబాడీస్ ఎప్పుడు తయారవుతాయి…?

మన శరీరంలో ఎదైనా వైరస్, బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించిన తర్వాత వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు 5 నుంచి 7 రోజుల్లో ఐజిఎం రకం యాంటీబాడీలు, 10 నుంచి 14వ రోజుల్లో ఐజిజిలు తయారవుతాయి. ఇవి సగటున 50 రోజుల వరకు ఉంటుండగా, కొందరిలో మూడు నుంచి ఆరు నెలలు వరకు కూడా ఉంటాయి. అయితే వ్యాక్సిన్ రెండు డోసుల తర్వాత వచ్చే యాంటీబాడీలతో మాత్రం పది నెలల రక్షణ లభిస్తుందని తయారీ సంస్థలు ప్రకటించాయి.

టీకా తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చినా ఆందోళన వద్దు : డా కిరణ్ మాదాల క్రిటికల్ కేర్ హెచ్‌ఓడి

టీకా తర్వాత వైరస్ సోకినా ఎలాంటి భయాందోళనకు గురికావోద్దని నిజామాబాద్ ప్రభుత్వాసుపత్రి క్రిటికల్ కేర్ హెచ్‌ఓడి డా కిరణ్ మాదాల అన్నారు. కానీ రెండు డోసులు మాత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలన్నారు. మనకు వచ్చిన రెండు టీకాలు 81 శాతం ఎఫికసీతో పనిచేస్తున్నాయన్నారు. ఈక్రమంలో ఒకవేళ మిగతా వారికీ సోకినా పెద్ద ప్రమాదం ఉండదని, మైల్డ్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌తో తగ్గిపోతుందన్నారు. కరోనా నియంత్రణకు మన ముందున్న మార్గం వ్యాక్సినేషన్‌నేనని ఆయన చెప్పారు.

Dr. Kiran Madala said No tension with positives after vaccine