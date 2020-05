డా.రెడ్డీస్ లాభం రూ.764 కోట్లు

గతేడాదితో పోలిస్తే 76 శాతం పెరిగింది.

రెవెన్యూ 10 శాతం వృద్ధి

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఫార్మా దిగ్గజం డా. రెడ్డీస్ లేబోరేటరీ లిమిటెడ్ నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో దుమ్మురేపింది.

మార్చి 31 ముగింపు నాటి క్యూ4(జనవరిమార్చి)లో సంస్థ నికర లాభం రూ.764 కోట్లతో 76 శాతం పెరిగింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం రూ.434 కోట్లుగా ఉంది. విశ్లేషకుల అంచనాలను మించి రాణించింది. డా.రెడ్డీస్ మొత్తం ఆదాయం రూ.4,432 కోట్లతో 10 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం రూ.4,016 కోట్లుగా ఉంది.

బుధవారం మీడియా సమావేశంలో డా.రెడ్డీస్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్(సిఎఫ్‌ఒ) సౌమెన్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సేల్స్ ఒక్క త్రైమాసికంలో రావడం ఇదేనని అన్నారు. ఇదే దేశాల్లో వృద్ధి బాగుందని అన్నారు. నార్త్ అమెరికా జనరిక్ నుంచి రెవెన్యూ 8 శాతం పెరిగింది. కొత్త ఆవిష్కరణల ద్వారా ఈ ఏడాదిలో ప్రయోజనం పొందామని, సానుకూల విదేశీ మారక రేటు పాక్షికంగా ప్రభావం చూపిందని అన్నారు.

యూరప్‌లో 49 శాతం వృద్ధి

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కంపెనీ సత్తా చాటింది. యూరప్‌లో కూడా కంపెనీ 49 శాతం వృద్ధిని సాధించిందని చక్రవర్తి తెలిపారు. అలాగే ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్ వంటి కొత్త మార్కెట్లతో పాటు దేశీయ మార్కెట్లలో కొత్త ఉత్పత్తులను కంపెనీ ప్రవేశపెట్టింది. భారతదేశం, వర్ధమాన దేశాల మార్కెట్ల నుంచి రెవెన్యూ 11, 14 శాతం చొప్పున పెరిగింది. 201920 పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 1,950 కోట్లతో(అంతకుముందు ఏడాది రూ.1,879) 11.2 శాతం పెరిగింది. మొత్తం ఆదాయంలోనూ 17,460 కోట్లు (అంతకుముందు ఏడాది రూ.15,385 కోట్లు)తో 13 శాతం పెరిగింది.

201920 కంపెనీకి చాలా సానుకూలం

కంపెనీ కొచైర్మన్, ఎండి జివి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, 201920 ఆర్థిక సంవత్సరం కంపెనీకి చాలా సానుకూలంగా ఉందని అన్నారు. సిటిఒ 6కు విఎఐ(వాలంటరీ యాక్షన్ ఇండికేటెడ్) హోదా, హెల్త్ ప్రోడక్ట్ బిల్డప్, వ్యాపారాల్లో పటిష్టమైన ఆర్థిక పురోగతి వంటి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బాగనున్నాయని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు తమ ఏ ప్లాంట్‌లోనూ యుఎస్ ఎఫ్‌డిఎతో ఎలాంటి పెండింగ్ సమస్యలు కంపెనీకి లేవని అన్నారు.

కోవిడ్ 19 ఉత్పత్తులు

హైదరాబాద్‌కు చెందిన డా.రెడ్డీస్ కంపెనీ కొన్ని కరోనా వైరస్‌కు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను కూడా డెవలప్ చేసింది. అయితే వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించలేదు. 202021 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆర్ అండ్ డి వ్యయం 910 సేల్స్ స్థాయిలో ఉండనుంది. గతేడాదిలో 8.8 శాతంగా ఉంది.

6 శాతం పెరిగిన షేరు

ఫలితాల నేపథ్యంలో బుధవారం బాంబే స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌పై డా.రేడ్డీస్ షేరు విలువ 6 శాతం పెరిగింది. స్టాక్ దాదాపు రూ.215.45 పెరిగి రూ.3,915.05కు చేరింది.

#4QWithCNBCTV18 | @drreddys' net profit for the quarter-ended March propelled by a tax credit for Rs 50 cr Vs an expense of Rs 150.7 cr (YoY) pic.twitter.com/AbPCgnpnLl

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) May 20, 2020