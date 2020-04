కరోనా నియంత్రణ కోసం నూతన ఆవిష్కరణలు అనివార్యం

హైదరాబాద్: కరోనా నియంత్రణ కోసం అనేక ఆవిష్కరణలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. కరోనా వ్యాపించకుండా రసాయనాలు చల్లే ప్రత్యేక ట్యాంకర్‌ను డిఆర్‌ఎఫ్ ఆవిష్కరించింది. కేవలం డ్రైవర్ మాత్రమే ఉండే ఈ వాహనం తో అనేక కిలోమీటర్ల పరిధిలో రసాయన ద్రవాలు చల్లవచ్చు. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో యంత్రాలతో రసాయానాలు చల్లితే ఫలితాలు మరింత వేగవంతంగా వస్తాయని డిఆర్‌ఎఫ్ ఈ ట్యాంకర్‌ను రూపొందించింది. ట్యాంకర్‌తో రసాయన ద్రవాలు చల్లుతున్న ఫోటోను రాష్ట్ర మంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెటిఆర్ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.

రసాయనాలు ట్యాంకర్ల ద్వారా చల్లే ఈ ఆవిష్కరణ ఉన్నతంగా ఉందని కెటిఆర్ పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుత విపత్కర పరిస్థితుల్లో తక్కువ మానవ శక్తితో ఎక్కువ పనిచేసే యంత్రాల ఆవిష్కరణలు అవసరమని పేర్కొన్నారు. అలాగే కరోనా నివారణ కోసం సామాజిక దూరం, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, స్వీయ నియంత్రణతో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్‌లు ధరించాలని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. కరోనాను తరిమివేసేందుకు తప్పనిసరిగా లాక్‌డౌన్ పాటించాలని ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రజలను కోరారు.

