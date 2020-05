ఛండీగఢ్: పంజాబ్‌లోని జలంధార్ ప్రాంతం మిల్క్‌బార్ చౌక్‌లో ఓ కారు కానిస్టేబుల్ ఢీకొట్టి కొంచెం దూరం బానెట్‌ ను పట్టుకొని అతడు ప్రయాణించాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో పోలీసులు వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్ ఉల్లంఘించిన వాహనాలను కేసులు నమోదు చేసి సీజ్ చేస్తున్నారు. వేగంగా దూసుకొస్తున్న కారును ఎఎస్‌ఐ మల్క్‌రాజ్ ఆపబోయాడు. కారును ఆపినట్టుగా డ్రైవర్ నటించి ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. వెంటనే ఎఎస్‌ఐ బానెట్ గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అంతే వేగంగా కారు 100 మీటర్లు ప్రయాణించి ఆగిపోయింది. డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసులు వెళ్లి కారు డ్రైవర్‌ను పట్టుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించామని పోలీస్ అధికారి సుర్జీత్ సింగ్ తెలిపారు.

Driver drags constable on car’s bonnet in Jalandhar,shocking incident of attack on a police officer for enforcing lockdown has come to light Punjab