న్యూఢిల్లీ: వాహనం పేపర్లు చూపించకుండా తప్పంచుకునే క్రమంలో ఒక మోటరిస్టు ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్‌ను రెండు కిలోమీటర్లు లాక్కుని వెళ్లిన దారుణ సంఘటన తాజాగా వెలుగుచూసింది. కారును ఆపడానికి ప్రయత్నించిన ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ తనపైకి దూసుకువచ్చిన కారు నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో దాని బానెట్‌పై పడి దాని పట్టుకునే రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన ఉదంతం ఆదివారం సోషల్ మీడియా ద్వారా వైరల్ అయింది. గత ఏడాది నవంబర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఔటర్ ఢిల్లీలోని నంగ్లోయి ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ సంఘటనలో గాయపడిన సునీల్ అనే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాడు. నంగ్లోయి చౌక్ వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా మరో వైపు నుంచి ఒక కారు దూసుకువచ్చింది. దీన్ని ఆపడానికి పోలీసులు అడ్డువెళ్లగా తప్పించుకునే క్రమంలో కారు డ్రైవర్ పోలీసులపైకి దూసుకువచ్చాడు. కారు కింద పడబోయిన కానిస్టేబుల్ సునీల్ తెలివిగా కారు పైకి దూకాడు. బానెట్‌పై పడిన సునీల్‌ను చూసినప్పటికీ డ్రైవర్ కారు ఆపకుండా వేగంగా ముందుకు పోనిచ్చాడు. దాదాపు రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత కారును నిలిపి తప్పించుకుని పరారయ్యాడు. కారులోనే ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు దీన్ని తన సెల్‌ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దాదాపు రెండు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో పోలీసులు డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టారు.

So many incidents of rogue drivers in Delhi in the past. Here's one more. No matter how traffic police behaves with you, this should not be done. There should be harsh punishment so that no one dares to repeat this. pic.twitter.com/aOlutBDRYn

