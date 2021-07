సెప్టెంబర్ కల్లా 10 శాతం జనాభాకైనా వ్యాక్సినేషన్

అన్ని దేశాలకు డబ్లుహెచ్‌ఓ చీఫ్ పిలుపు

లండన్: అనేక దేశాలలో కొవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ విఫలం కావడం పట్ల ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్లుహెచ్‌ఓ) డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఘెర్రెయీసస్ గురువారం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి అన్ని దేశాలు తమ దేశ జనాభాలో కనీసం 10 శాతం మందికైనా వ్యాక్సినేషన్ నిర్వహించాలని ఆయన పిలుపు ఇచ్చారు. కరోనా మహమ్మారిని అన్ని చోట్ల అంతం చేయలేనిపక్షంలో దాన్ని ఎక్కడా అంతం చేయలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వ్యాక్సిన్ల లభ్యతలో తీవ్రమైన అసమానతలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, కొన్ని దేశాలు తమ ప్రుజలకు అత్యధిక సంఖ్యలో వ్యాక్సిన్లు అందచేస్తుండగా మరికొన్ని దేశాలలో ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు, వృద్ధులకు, దీర్ఘకాలిక రోగగ్రస్తులకు కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేయించలేని స్థితి నెలకొందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని దేశాలు వ్యాక్సినేట్ చేయలేకపోతే అది అన్లని దేశాలకు ముప్పేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి కనీసం 10 శాతం జనాభాకు, ఏడాది చివరికి కనీసం 40 శాతం జనాభాకు, వచ్చే ఏడాది రెండవ భాగానికల్లా కనీసం 70 శాతం మంది జనాభాకు అన్ని దేశాలలో వ్యాక్సినేషన్ పూర్తవ్వాలని ఆయన పిలుపు నిచ్చారు.

Each country to vaccinate 10% of its population by september