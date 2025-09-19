Saturday, September 20, 2025
Homeవార్తలుజాతీయ వార్తలు
జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

మరో 474 పార్టీలు డిలిస్టు

11
- Advertisement -
- Advertisement -

పేర్లు నమోదుతో పరిమితం అయి ఉన్న మరో 474 గుర్తింపు పొందని రాజకీయ పార్టీలను ఎన్నికల సంఘం తమ జాబితాలో నుంచి తొలిగించివేసింది. పార్టీలుగా నమోదు అయినప్పటికీ నిబంధనలు పాటించకపోవడం, ప్రత్యేకించి గత ఆరు సంవత్సరాలలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోవడం వంటి అనర్హత కారణాలతో వీటిని డిలిస్టు చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు శుక్రవారం తమ ప్రకటనలో తెలిపారు. గుర్తింపు పొందని రాజకీయ పార్టీలను సంక్షిప్తంగా రూప్స్‌గా వ్యవహరిస్తారు. ఆగస్టు 9వ తేదీన ఎన్నికల సంఘం తమ ప్రక్రియలో భాగంగా తొలి దఫాలో 334 పార్టీలను డిలిస్టు చేసింది. మొత్తం మీద ఇప్పుడు 808 వరకూ ఇటువంటి పార్టీలపై వేటేశారు. ఈ విధంగా ఎన్నికల ప్రక్రియలకు మార్గం మరింత సౌలభ్యం అవుతుందన్నారు. పలువురు ఎన్నికల్లో చందాలకు, మనీ లాండరింగ్‌లకు సొంత పార్టీలను నామమాత్రంగా పెట్టుకోవడం ఆనవాయితీ అయింది. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలనేపథ్యంలో ఇప్పుడు డిలిస్ట్ అయిన పార్టీలు ఏవీ కూడా బరిలోకి దిగడానికి వీలుండదు.

- Advertisement -
Previous article
మణిపూర్‌లో సాయుధ ముఠా కాల్పులు
Next article
ప్రముఖ అస్సామీ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కన్నుమూత

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

మైనారిటీల సంక్షేమానికి రెండు పథకాలు

ఫిరాయింపు ఎంఎల్‌ఎలకు మళ్లీ నోటీసులు

ఐఫోన్ కోసం బారులు..బారులు

శనివారం రాశిఫలాలు (20-09-2025)

నేటి నుంచి యధాతధంగా ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి

12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

ప్రముఖ అస్సామీ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కన్నుమూత

మణిపూర్‌లో సాయుధ ముఠా కాల్పులు

సరదా కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవద్దు:నటుడు అబ్బవరం కిరణ్

సిబిఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు…?

‘ఓజీ’ ప్రీమియర్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ అనుమతి

శ్రీశైలం ఘాట్‌లో ఎలివేటర్ కారిడార్

ఇందిరా మహిళా శక్తితో పేదరికం నిర్మూలన:మంత్రి సీతక్క

అతి తెలివితో హరీష్ రావు ప్రకటన: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నా: కడియం శ్రీహరి

బిసిలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్: తీన్మార్ మల్లన్న

196 కిలోల నకిలీ కల్తీ అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు పట్టివేత

ఆరంభంలోనే వికెట్ కోల్పోయిన భారత్

వరదల్లో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని కాపాడిన పోలీసులు

మహిళ కడుపు నుంచి 15 కిలోల కణితి తొలగింపు

కవ్వాల్ రిజర్వు ఫారెస్టులో 200 చెట్లను నరికిన ఆదివాసీలు

భర్త వేధింపులు తాళలేక కత్తితో పొడిచిన భార్య

ఆపరేషన్ సిందూర్ లో మేమూ చావు దెబ్బ తిన్నాం

నన్ను ట్రోల్ చేసి ఫేమస్ చేసింది బిఆర్‌ఎస్సే: ఎంపి చామల

ఒమాన్‌తో మ్యాచ్‌: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

పత్తి రైతులందరికీ కనీస మద్ధతు ధర లభించాలి: మంత్రి తుమ్మల

విషాదం: హీరోయిన సదాకు పితృవియోగం

స్లో ఓవర్‌రేటు.. ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఫైన్

చిన్న యాక్సిడెంట్.. జూ.ఎన్టిఆర్‌కు గాయం

వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం శ్రేయ ఘోషల్ ప్రత్యేక పాట

ఐటం సాంగ్‌లో తమన్నా.. మామూలుగా రెచ్చిపోలేదు..

ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారిస్తాం: పవన్

ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: పొన్నం

ఐఫోన్ 17 కోసం.. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు..

కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తేనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యం : కడియం

క్యాథరిన్ కస్సుమనే అందాలు

పాము తల కొరికి పగ తీర్చుకున్న మందుబాబు

మా తెలంగాణ ట్రంప్ ను కూడా పక్కన పడేశారు : రేవంత్

భద్రతా వైఫల్యం.. విజయ్ ఇంట్లోకి చొరబడిన వ్యక్తి

ఆరోగ్యశ్రీ ఎన్టిఆర్ వైద్యసేవగా మారింది: సత్యకుమార్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.