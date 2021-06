ముంబయి : మ‌హారాష్ట్ర మాజీ హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్ ఇంటిపై ఇడి అధికారులు శుక్రవారం దాడులు చేశారు. మ‌నీ లాండ‌రింగ్ కేసు ద‌ర్యాప్తులో భాగంగా ఇడి అధికారులు నాగ్‌పూర్‌లో, ముంబైలోని వ‌ర్లి ఏరియాలో గ‌ల ఆయ‌న నివాసాల్లో రెండు ఇడి బృందాలు ఏక కాలంలో దాడులు చేశాయి. సోదాల్లో భాగంగా అనిల్ దేశముఖ్‌, ఆయ‌న కుటుంబ‌స‌భ్యుల పేర్ల మీద ఉన్న స్థిర‌, చ‌ర ఆస్తుల‌ను అధికారులు ప‌రిశీలిస్తున్నారు.

Maharashtra: Enforcement Directorate (ED) raids former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh's residence in Nagpur, in connection with an alleged money laundering case.

