యస్ బ్యాంక్ కేసులో ఇడి దూకుడు

కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ప్రమోటర్ల కార్యాలయాల్లో సోదాలు

ముంబై: యస్ బ్యాంక్ కేసులో మరో కోణం బయటపడింది. ఇప్పటికే మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలతో ముంబైలో యస్ బ్యాంక్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్ అరెస్టయ్యారు. అయితే ఆయనతో టూర్స్ ఆపరేటర్ల ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ట్రావెల్ సంస్థ కాక్స్ అండ్ కింగ్‌కు చెందిన ఐదు ప్రాంగణాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) సోమవారం దాడులు నిర్వహించింది. ట్రావెల్ సంస్థ ప్రమోటర్, ఇతర ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో దాడులు నిర్వహించినట్టు ఇడి అధికారులు తెలిపారు.

ట్రావెల్ కంపెనీకి రూ.2,285 కోట్లు రుణం

ట్రావెల్ కంపెనీ కాక్స్ అండ్ కింగ్స్‌కు ప్రైవేటు బ్యాంక్ రూ.2,285 కోట్లు రుణం మంజూరు చేసింది. రాణా కపూర్‌పై కొనసాగుతున్న కేసుకు సంబంధించి మార్చి నెలలో కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ప్రమోటర్ పీటర్ కెర్కర్‌ను ఇడి పిలిచింది. ఫిబ్రవరిలో కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ఖాతాలపై ప్రైస్‌వాటర్‌హౌస్ చేసిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రకారం, సంస్థ, యస్ బ్యాంక్ మధ్య చాలా రుణ లావాదేవీలు సరైన అనుమతి లేకుండా జరిగాయి.

రూ.1,100 కోట్ల రుణంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి రూ.21,000 కోట్ల రుణాన్ని ఎగవేసినట్లు ఆడిట్ తెలిపింది. యస్ బ్యాంక్ కేసులకు సంబంధించి మేలో మొదటి చార్జిషీట్‌ను ఇడి దాఖలు చేసింది. దీనిలో 2019 మార్చిలో బ్యాంక్ క్రెడిట్ వాచ్ జాబితాను తయారు చేయగా, వాటిలో కాక్స్ అండ్ కింగ్స్, డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్, రిలయన్స్ గ్రూప్, ఎస్సెల్ గ్రూప్, రేడియస్ డెవలపర్స్ ఉన్నాయి.

