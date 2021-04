మండుతున్న వంటనూనెలు

ఏడాదిలోపే 70శాతం పెరిగిన ధరలు

పడిపోతున్న సగటు వినియోగం

మనతెలగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో వంటనూనెల ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఉగాది పండక్కి పిండివంటకాల జోలికిపోతే నూనెల ధరలు చేతులు కాల్చేస్తున్నాయి. కేవలం ఏడాదిలోపే వంటనూనెల ధరల్లో 70శాతం పెరుగుదల ఇటీవలి కాలంలో ఇదే ప్రధమం అంటు వినియోగదారలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్లినూనె లేనిదే పంగడ గడిచేలా లేని పరిస్థితుల్లో వంటింటి సరుకుల్లో సింహభాగం వంటనూనెల కొనుగోలుకే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఒక వైపు పెరుగుతున్న ధరలకు తట్టుకోజాలని చిన్న , మధ్యతరగతి కుటుంబాలు , అల్పాదాయా వర్గాలు నూనెల వినియోగంపై కోతలు పెట్టుకుంటున్నారు. నెలకు నాలుగు కిలోల నూనె వినియోగం స్ధానంలో రెండు మూడు కిలోలతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారు.

దీంతో మార్కెట్లో నూనెల విక్రయాలకు సంబంధించిన టర్నోవర్లు కూడా సగానికి సగం తగ్గినట్టు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో వంటనూనెల సగటు వినియోగం ఏడాదికి 19కిలోలు ఉండగా , ఈ ఏడాది ధరల పెరుగుదల కారణంగా వినియోగం తగ్గుతూ వస్తోంది. దీంతో సగటు వినియోగం 16కిలోల లోపే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అత్యధికంగా వినియోగదారులు ఇష్టపడే వేరుశనగ(పల్లి)నూనెల ధర గత ఏడు నెలల కిందట లీటర్ ప్యాకెట్ రూ.123తో విక్రయాలు జరగ్గా, ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 175రూపాయలకు పైగానే పలుకుతోంది. రాష్ట్రంలో వానాకాలపు వేరుశనగ పంట దిగుబడి తగ్గటంతో పల్లీలకు ఈ సారి క్వింటాలు ధర రూ.7500పైనే విక్రయాలు జరిగాయి.

తెలంగాణలో ఉత్పత్తి అయిన వేరుశనగ పంట అధికశాతం తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యాపారులు ఆక్కడి నూనెమిల్లులకోసం కొనుగోలు చేసినట్టు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. యాసంగిలో సాగుచేసిన పల్లి మార్కెట్‌కు వస్తే తప్ప ధరల్లో మార్పు ఉండకపోవచ్చని టోకు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. పల్లీనూనెకు ప్రత్యామ్నాయంగా వినియోగించే పొద్దుతిరుగుడు నూనెల ధరలుకూడా భారీగానే పెరిగాయి. లీటరు పొద్దుతిరుగుడు నూనె రూ.165 దాటిపోయింది. పామాయిల్ ధరలు కూడా రూ.130కి చేరుకున్నాయి. వంటనూనెల రోజువారీ వినిగం అధికంగా ఉండే హోటల్స్ , స్లీట్స్ స్టాల్స్ ,బేకరీల్లో పల్లినూనెలకు బదులుగా పామాయిల్ నూనెనే అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు.

ఏటా 6.4లక్షల టన్నుల నూనెలు

రాష్ట్రంలో వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు, పామాయిల్ తదితర అన్నిరకాలు కలిపి ఏటా 6.4లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వంటనూనెలు అవసరం అని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. రాష్ట్రంలో వీటి ఉత్పత్తి 50శాతం మేరకే ఉంటోంది. అన్ని రకాల వంటనూనెల ఉత్పత్తి 3.4లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు మించటం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో వంటనూనెల కొరతను తీర్చేందుకు ఏటా 3లక్షల టన్నులకు పైగా వంటనూనెలను దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవసరాలే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా వంటనూనెల కొరతను తీర్చుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.

వంటనూనెలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయిల్‌ఫాం సాగుపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. ఆయిల్ ఫాం సాగును గత ఏడాదినుంచే పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తోంది. రాష్ట్రంలో రైతులకు ప్రోత్సాహక రాయితీలు కల్పించి ఈ పంటను సాగులోకి తెస్తోంది. మరోవైపు రైతులు కూడా ఈ సారి వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు పంటల సాగుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. కొత్త పంట దిగుబడులు మార్కెట్లోకి వస్తే మండుతున్న వంటనూనెల ధరలు కొంతయినా చల్లేబడే అవకాశం ఉందంటున్నారు.

Edible oil prices have risen by up to 70% in one year