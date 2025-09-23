Tuesday, September 23, 2025
Homeవార్తలుజాతీయ వార్తలు
జాతీయ వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్తాజా వార్తలు

ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తా: ఉత్తమ్

8
- Advertisement -
effective arguments tribunal
- Advertisement -

ఢిల్లీ: కృష్ణా జలాల్లో న్యాయపరమైన వాటా సాధిస్తామని నీటి పారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ లో సమర్థమైన వాదనలు వినిపిస్తామని అన్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ లో వాదనలు జరుగుతాయని, ట్రైబ్యునల్ లో వాదనల దృష్ట్యా ఢిల్లీకి వెళ్లారు. ఈ సందరర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ..ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తానని, బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్-2 ఉమ్మడి ఎపికి 1050 టిఎంసిలు కేటాయించిందని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు కృష్ణా జలాల్లో రాష్ట్రానికి 70 శాతం వాటా కోరుతున్నామని, నదీ పరివాహకం, సాగు భూమి, జనాభా ఆధారంగా అధిక వాటా కోరుతున్నామని అన్నారు.

బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వల్లే కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందని మండిపడ్డారు. కేవలం 299 టిఎంసిలకే అంగీకరిస్తూ మాజీ సిఎం కెసిఆర్ ప్రభుత్వం సంతకం చేసిందని, అప్పుడు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పని వల్ల రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎపి ప్రభుత్వం కృష్ణా బేసిన్ అవతలకు జలాలను తరలిస్తోందని ఉత్తమ్ విమర్శించారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపునకు అడ్డుకుని తీరుతామని, తెలంగాణ జల హక్కులను కాపాడుందుకు ఎవరితోనైనా పోరాడుతామని త్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు.

Also Read : దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

- Advertisement -
Previous article
ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం
Next article
అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

పారిపోదామని.. విమాన టైర్‌లో కూర్చున్నాడు.. చివరకి..

దసరా నాడు టైటిల్ ప్రకటన

ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించే సినిమా

‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

గ్లోబల్ సిటీగా కోర్ అర్బన్

సింగరేణి కార్మికులు 34 శాతం బోనస్

వేగవంతంగా భూసేకరణ

నేడు మేడారానికి సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

కాల్మొక్తా… ఒక్క బస్తా ఇప్పించండి

రూ.50 వేల కోట్ల భూమికి విముక్తి

కార్.. వార్

హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

ర్యాగింగ్ భూతానికి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బలి

హద్దు మీరిన పాక్ ఆటగాళ్లు

మంగళవారం రాశి ఫలాలు (23-09-2025)

మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ

విచారణలో తెలియదు…గుర్తులేదు…అని చెబుతున్నారు.. ఆయన బెయిల్ రద్దు చేయండి!

అల్పపీడన ప్రభావం.. మరో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

టిజిపిఎస్‌సి సభ్యులుగా మరో ముగ్గురి నియామకం

బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు

బండి సంజయ్ కి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్

సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్‌ఘడ్ సర్కార్ అంగీకారం

ఆర్‌టిసి కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్..

ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అసలు బ్రెయినే లేదు: జగదీష్‌రెడ్డి ఎద్దేవా

భారత ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు వదిలేయడానికి కారణం అదే: గవాస్కర్

ఆ లగ్జరీ కార్లు మీ వద్దకు ఎలా వచ్చాయి?.. కెటిఆర్‌ను ప్రశ్నించిన బండి

జిఎస్టీ తగ్గింపుతో తెలంగాణకు రూ.7వేల కోట్ల నష్టం: రేవంత్‌ రెడ్డి

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్.. ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతి

ఓటుకు నోటు కేసు.. సుప్రీంలో వాదనలు పూర్తి.. తీర్పు రిజర్వ్

‘ఒజి’ సెన్సార్ పూర్తి.. రన్‌టైమ్ ఎంతంటే..

క్రేజీ అప్‌డేట్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్‌తో చరణ్ నెక్ట్స్ సినిమా..

మానవత్వం చాటుకున్న మంత్రి సీతక్క

ప్రశాంత్ యూనివర్స్‌ నుంచి మరో సూపర్ హీరో వచ్చేశాడు..

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.