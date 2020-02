జర్మనీలో కాల్పులు: ఎనిమిది మంది మృతి

బెర్లిన్: జర్మనీలో వరస కాల్పులు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. రెండు వేర్వేరు భార్లలో కాల్పులు జరిగాయి. ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ కు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హనావు నగరంలో దాదాపు లక్షమంది జనం ఉంటున్నారు. హుక్కా భార్లకు వచ్చిన దుండగులు ఫిషా బార్స్ లో తొలుత కాల్పులు జరిపారు. తర్వాత కెస్పల్ డాట్ ప్రాంతంలో రెండవ సారి కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనల్లో ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా… మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దుండగుల కోసం గాలిస్తున్నారు. కాల్పులు జరిగిన ప్రాంతాల్లో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. ఇప్పటి వరకు ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ కూడా కాల్పులు జరిపింది తామేనని ప్రకటించలేదు.

eight dead in Germany shooting, Eight people were killed on Wednesday in two shooting incidents in a German city near Frankfurt and special forces were chasing the gunmen who fled in a car, police said