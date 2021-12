మనోధర్మ విమర్శ సంస్కారం

ఎలనాగ ప్రచురించిన ‘పళ్ళెరం’ (2021)లో సంగీత సాహిత్య వ్యాసాలతో పాటు అనువాద ప్రక్రియ మీద రాసిన వ్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి. భాషకు సంబంధించిన వ్యాసాలు కూడా వీరు రాశారు. ఏ వ్యాసాన్ని పరిశీలించినా మనకు వారి మౌలిక ప్రజ్ఞ దర్శనమిస్తుంది. కవిత్వానికి సంబంధించి వస్తువులోనో, శిల్పంలోనో – రెండింటిలో అయితే మంచిది – సాధారణత్వానికి దూరంగా జరిగి unconventional poetry ని వెలువరించటం మంచిదని సాటి కవులకు చెప్తున్నారు. అట్లాంటి కొన్ని కవితల్ని అనువదించి, ‘అనువాదంలో ఉపయోగించే భాష మూలకవిని/ రచయితను అనుభూతిలోనికి తేవాలి. ఇది అనుకున్నంత సులభం కాదు.’ (కవిత్వంలో వస్తువైవిధ్యానికి ఉదాహరణలు) అంటున్నారు. అనువాద ప్రక్రియలో ఎంతో అనుభవం ఉన్న అనువాదకుడు చెప్తున్న మాట ఇది. మూలకవి/ రచయిత భావాన్ని యథామూలంగా మాత్రమే కాకుండా సముచితమైన భాషలో అనువదించవలసి ఉంటుంది. ఇందుకు శ్రమ, ఓపిక అవసరం. ఒకటి రెండు నిఘంటువులను సంప్రదించే తీరిక కూడా అనువాదకునికి అవసరం. అప్పుడే అనుభూతి కూడా భాషాంతరీకరణం చెందుతుందన్నది ఎలనాగ అభిప్రాయం. ఇది అనువాదశాస్త్రం లోని కీలకమైన సూత్రం.

జాతీయాలను అనువదించటానికి అదనపు పరిజ్ఞానం అవసరం. ‘కొంపలంటుకుపోలేదు’ అన్న జాతీయాన్ని Houses have not burnt అని తర్జుమా చేయకూడదు. దాన్ని ‘Nothing serious/ sinister has happened’ అని అనువదించాలి అంటున్నారు. అలాగే అంగ్లీషులోని new moon day అనే మాటకు సరైన అర్థం ‘అమావాస్య.’ ఇది తెలియక ఎవరో ‘కొత్తచంద్రుడు ఉందయించే రోజు’ అని అనువదించారట! ఇట్లాంటి అంశాలను గూర్చి అపార పరిజ్ఞానంతో ఎలనాగ చెప్పే విషయాలు పాఠకునికి జ్ఞానదాయకంగా ఉంటున్నాయి. తన సాటికవుల కవిత్వాన్ని విశ్లేషించి చెప్పటంలో కూడా ఎలనాగ సూక్ష్మదృష్టి మనకు కనిపిస్తుంది. వి. ఆర్. విద్యార్థి ‘దృశ్యం నుంచి దృశ్యానికి’ కవితా సంపుటిలో – ‘ప్రకృతి దృశ్యాలను చూసినప్పుడు ఈ కవి బహుశా బాహ్యప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మరచి ఒక అలౌకికావస్థను అనుభవిస్తాడం’టున్నారు ఎలనాగ. నిజమే. సైనికునిగా ప్రకృతి నడుమ తానుగా తన నడుమ ప్రకృతిగా బతికిన కవి ఆయన. అట్లే ఏనుగు నరసింహారెడ్డి కవిత్వంలో అల్యూజన్ (అన్యాపదేశం) ధోరణి ఉందంటున్నారు. ‘గర్జించే సోమాలియాను గదిలో దాచేసి

ముఖానికి అందమైన అమెరికాను తగిలించుకుంటాను’

అన్న పంక్తుల్లో అన్యాపదేశంతో పాటు వ్యంగ్యం కూడా ఉంది. మోహన్ రుషి డిక్షన్ లో అరుదుగా సంస్కృత పదాలుంటాయంటూ, ‘శూన్యంలో గిరికీలు కొట్టడం ఆట/ అర్ధోక్తిలో ఆగిపోయిందే పాట’ అన్న పంక్తులను ఉదాహరిస్తారు. అర్ధోక్తికి బదులు ‘మాటల నడుమ’ అని రాస్తే ‘అర్ధోక్తి’తో వచ్చే ఆ కాంప్లిమెంటరీ బ్యూటీని మిస్ అవుతామనే విషయం అతనికి బాగా తెలుసు అంటూ ఆ కవిత్వాన్ని సముచితమైన ఆధునిక పరిభాషలో వివరిస్తారు.

కొత్త పదాలను, పదబంధాలను సృష్టించడాన్ని neologism అంటారట. ‘నిజం’ కవిత్వంలో ఈ లక్షణం ఉందంటున్నారు ఎలనాగ. ‘అనేకాకి’ (అనేకుల మధ్య ఏకాకి), అశరీరతి (అశరీర రతి) వంటి మాటల్లో ఈ లక్షణం చూడవచ్చు. ‘ప్రతి పొలం చెప్తుంది ధాన్యవాదాలు’ అన్న పాదంలో ధాన్యం చెప్పే ధన్యవాదాలని పాఠకుడు అర్థం చేసుకుంటాడు. ‘ఏకాకు చెట్టు’ అన్నప్పుడు ఏకాకి చెట్టు కావచ్చు ఒకే ఆకున్న చెట్టు కావచ్చు. ద్విగువులో శ్లేషను సాధించడమన్న మాట. ఇట్లాంటి వాటిని శబ్ద చమత్కారాలు అనో, నవపదసృష్టి అనో చెప్పి తప్పుకోవచ్చు కాని neologism అనటం మూలంగా నవపదసృష్టికి శాస్త్రీయత సిద్ధించింది. విమర్శకుని వ్యుత్పత్తి కొత్త రకం విశ్లేషణకు దారి చూపుతుంది.

ఆచార్య జి. చెన్నకేశవరెడ్డి ‘పరంపర’ ఎలనాగకు బాగా నచ్చిన వ్యాస సంపుటి. ముఖ్యంగా పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు, కోరాడ రామకృష్ణయ్య గార్ల కృషిని అదనపు సమాచారంతో పరిచయం చేసినందుకు చెన్నకేశవరెడ్డిని అభినందించారు. పద్యాన్ని, వచనకవితను సమంగా నడిపిన వాధూలస ‘స్వీయదుఃఖప్రేరకాలైన ‘స్మృతివృక్షం,’ ‘గద్గద మోహనరాగం’ కవితలు అద్భుతమైన ఆర్తిని ప్రతిఫలింపజేస్తున్నాయి’ అంటూ మంచి విశ్లేషణ చేశారు ఎలనాగ.

‘శాస్త్రీయ సంగీతం మాకు అర్థం కాదు కనుక దాన్ని వినమ’నే వాళ్ళలో ఎలనాగ ‘సంగీతం అనుభవంలోకి రావటముంటుది కానీ అర్థమవటమంటూ వుండదు& దాన్ని ఆనందించటంలో చెవుల పాత్ర, మనసు పాత్ర వుంటాయి తప్ప మెదడు పాత్ర వుండదు, వుండకూడదు కూడా. అభిజ్ఞతకన్నా రసహృదయం ముఖ్యం’ అంటున్నారు. థియరీగా ఎలనాగ చెప్తున్నది సత్యమే. శ్రోతలోని రసహృదయం మేలుకొనడానికి అంతశ్చేతన, ప్రేరణ అవసరమేమో. ఈ సందర్భంలో శాకుంతంలం లోని ‘రమ్యాణి వీక్ష’ శ్లోకం గుర్తుకు వస్తున్నది.

‘టి. ఎమ్. కృష్ణ ఒక అసాధారణమైన, ఆసక్తికరమైన సంగీత కళాకారుడు’ అంటూ టి. ఎమ్. కృష్ణ అన్న వ్యాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఆయనను శాస్త్రీయ సంగీత రంగంలో తిరుగుబాటుదారుడుగా చెప్తూ సంప్రదాయ కళాకారులు ఆయనను దూరం పెట్టిన అంశాన్ని వివరంగా రాశారు ఎలనాగ. ఉస్తాద్ కరీంఖాన్ ది ‘గంధ్వ శిశు గానం’ అంటూ ఒక అనుభూతి సంపన్నమైన కవితనే రాశారు ఎలనాగ. స్వయంగా సంగీతజ్ఞుడు, కవీ కావటం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. ‘పియా బిన్ చైన్’ ఠుమ్రీని విన్నప్పుడు అభిరుచి ఉన్న ఎవరికైనా ఆ విరహార్తి అనుభవంలోకి వస్తుంది. ఆయన మధురకంఠంతో చిన్న పిల్లల్లాగానే అయినా సంగీతమయంగా పాడుతాడని దాని అర్థం అని అంటూ, ‘చిన్న పిల్లల్లాగా గీయటమే ఎక్కువ కష్టం’ అన్న పికాసో వాక్యాన్ని తులనాత్మకంగా చెప్తారు. ‘పియా బిన్ చైన్’ ఠుమ్రీనీ విని ఎప్పటికైనా ఇట్లాంటి గాయన కళాకారునిగా తయారవాలని పండిత్ భీమ్ సేన్ జోషి ఇల్లు వదలి పారిపోయాడు!

ఇంకా పండిత్ జస్రాజ్, బాలమురళి వంటి గొప్ప కళాకారుల మీద ఈ ‘పళ్ళెరం’లో మంచి వ్యాసాలున్నాయి.

ఇక్కడే ఎలనాగ భాష గూర్చి చెప్పుకోవాలి. ప్రతివాక్యంలో వారి సంస్కారం మన అనుభవంలోకి వస్తుంది. అనువాద రంగంలోను, శాస్త్రీయ సంగీత రంగంలోను వారు అపారమైన తమ జ్ఞానాన్ని ఎంతో అణకువగా వ్యక్తం చేస్తారు. ఇక పోతే వాక్య/ పాద నిర్మాణం గూర్చి వారికి కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి. వచనంలో సాధారణంగా తెలుగు వాక్యాలు కర్త కర్మ క్రియల వరుసలో ఉంటాయి. కాని ఎలనాగ మాత్రం తప్పనిసరయినప్పుడు తప్ప క్రియతో వాక్యాన్ని/ పాదాన్ని ముగించరు (‘సంగతి తెలిసిపోయింది పాఠకునికి’). ఈ విషయమై వారు ‘వచనకవిత్వంలో వాక్యాంత సమాపక క్రియలు’ అన్న వ్యాసమే రాశారు. అందులో కవిత్వపాదం ‘కర్త కర్మ క్రియల క్రమంలో వచ్చినప్పుడు’ వచనం లాగా కనిపించే ప్రమాదముంది అంటారు. ఇది కొంతవరకు నిజమే. దీన్ని ఒక నియమంగా ఇతర కవులు పాటించినప్పుడు హర్షిస్తారు.

వివిధ పూలను పళ్ళెరంలో పెట్టి తాజా పరిమళాలను పంచుతున్న ఎలనాగకు అభినందనలు.

(‘పళ్ళెరం’, సంగీత సాహిత్య వ్యాసాలు, ఎలనాగ, వెల రూ. 195/- రాగకృతి ప్రచురణలు, 73, నక్షత్ర కాలనీ, బాలాపూర్, వయా కేశవగిరి, హైదరాబాద్ – 500005, ఫోన్ – 9866945424)

