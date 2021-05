7న మేయర్, చైర్మన్ల ఎన్నిక

నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ఇసి

పాజిటివ్ వచ్చినా ప్రమాణ స్వీకారం

వీడియోకాల్ ద్వారా చేయవచ్చు

ఎన్నికల కమిషనర్ పార్థసారథి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలలో గెలుపొందిన కా ర్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లలో ఎవరైనా కొవిడ్ పాజిటివ్‌తో హోం క్వారంటైన్‌లో ఉంటే వారు వీడియోకాల్ ద్వారా ప్రమాణస్వీకారం చేయవచ్చని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్ ఎన్నికలో కూడా వీడియోకాల్ ద్వారా ఓటు వేయవచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రక్రియను ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఫోన్‌లో రికార్డింగ్ చేయాలని పేర్కొంది. ఈ నెల 7న మినీ పురపోరు మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పార్థసారథి ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, పోలీస్ కమిషనర్లు, ఎస్‌పిలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వా రా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా, కొవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి ఎన్నిక జరగాలని చెప్పారు. పార్టీల విప్‌లకు అనుగుణంగా చేతులెత్తే విధానంలో ఎన్నిక జరుగుతుందని, మొదటి రోజు ఎన్నిక జరగకపోతే రెండవ రోజు ఎన్నిక నిర్వహించాలని అన్నారు. ఎన్నిక ప్రక్రియను ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో లైవ్‌కు అనుమతించాలని ఎన్నికల పేర్కొన్నారు.

ఎన్నికైన అభ్యర్థి కోరితే సెక్యూరిటీ కల్పించాలని ఆదేశించారు. భౌతికదూరం పాటిస్తూ పెద్దహాళ్లలో పరోక్ష ఎన్నిక నిర్వహించాలని, పెద్దహాల్ లేకపోతే విశాలమైన ఆవరణలో షామియానాల కింద నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు. అందరూ విధిగా మాస్కులు ధరించాలని, కొవిడ్ నెగెటివ్ ఉన్న వారిని మాత్రమే హాల్‌లోకి అనుమతించాలని కమిషనర్ పార్థసారథి తెలిపారు. ఎన్నికైన సభ్యులందరితో ఒకేసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలని చెప్పారు. పూలదండలు, బొకేలు, సన్మానాలకు అనుమతి లేదని, ఎలాంటి విజయోత్సవ ర్యాలీలు అనుతించవద్దని స్పష్టం చేశారు. పరోక్ష ఎన్నిక సందర్భంగా కూడా ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఎవరైనా ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తే వారిపై విచారణ, కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. కొవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా చర్యలు తప్పవని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ హెచ్చరించారు.

మేయర్లు, ఛైర్మన్ల ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్

మినీ పురపోరులో భాగంగా మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల కోసం పరోక్ష ఎన్నికలు ఈ నెల 7న జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం వరంగల్, ఖమ్మం కార్పోరేషన్లు, సిద్దిపేట, అచ్చంపేట, జడ్చర్ల,కొత్తూరు,నకిరేకల్ మున్సిపాలిటీల పాలక మండళ్లకు ప్రత్యేక సమావేశాల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ మున్సిపాలిటీలకు ఏప్రిల్ 30న పోలింగ్ జరుగగా, ఈ నెల 3వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యింది.

ఆయా కార్పోరేషన్ల మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపాలిటీల ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్ పర్సన్ల ఎన్నిక కోసం ఈ నలె 7వ తేదీన పరోక్ష ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లాల కలెక్టర్లు నియమించిన గెజిటెడ్ అధికారులు ఈ నెల 6వ తేదీలోగా ఎన్నిక నోటీసు జారీ చేస్తారు. ఈ నెల 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ఆయా కార్పోరేషన్ల మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపాలిటీల ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్ పర్సన్ల ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు.

Election of Mayor and Chairman on May 7