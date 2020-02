మాయావతి ఇంటికి కరెంట్ కట్

రూ. 67,000 విద్యుత్ బిల్లు బకాయి

నొయిడా : ఇంట్లో కరెంట్ లేకపోతే ఎంత ఇబ్బం దో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బిఎస్‌పి) అధ్యక్షురాలు మాయావతికి ప్రత్యక్షంగా తెలిసి వచ్చింది. బకాయిలు చెల్లించనందుకు గ్రేటర్ నొయిడా బాదల్‌పూర్‌లో ఉన్న మాయావతి నివాసానికి బుధవారం ఉదయం విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపేశారు. బిఎస్‌పి అధ్యక్షురాలు రూ. 67,000 కరెంట్ బిల్లు చెల్లించలేదని, బిల్లు కట్టకుంటే కరెంట్ కనెక్షన్ తొలగిస్తామని, ఇది సాధారణంగా తీసుకునే చర్యే అని విద్యుత్‌శాఖ ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పారు. ఆ తర్వాత రూ. 50,000 డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించారని మాయావతి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.

Electricity Cut To Mayawati House For Not Paying the Bill