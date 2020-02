అమ్మాయి గొంతుతో సెక్స్ చాట్..ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అరెస్ట్

చెన్నై: అమ్మాయి గొంతుతో పురుషులతో సెక్స్ సంభాషనలు జరిపి వారిని బెదిరించి బలవంతంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న వల్లల్ రాజ్‌కుమార్ రీగన్ అనే ఒక 27 ఏళ్ల ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్‌ను చెన్నై పోలీసులు ఆదివారం అరెస్టు చేశారు. తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి జిల్లాలోని పనకుడికి చెందిన రీగన్ ఉద్యోగాల కోసం లొకాంటో అనే యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే పురుషులనే టార్గెట్ చేసుకుని నేరాలకు పాల్పడేవాడు. ప్రియ అనే మహిళ తన మొబైల్‌కు ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తోందని మదురవోయల్‌కు చెందిన పి ఉదయరాజ్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో రీగన్ నేరాలు వెలుగుచూశాయి. ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఫిబ్రవరి 16న తాను లొకాంటో(Locanto) యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నానని, మరుక్షణం తన మొబైల్ స్క్రీన్‌పై సెక్స్ చాట్ ఆఫర్ ప్రత్యక్షమైందని ఉదయరాజ్ తెలిపాడు.

కొద్ది నిమిషాలపాటు చాట్ చేసిన తర్వాత ప్రియ అనే మహిళ నుంచి తన ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని, డబ్బు చెల్లిస్తే లైంగిక వాంఛలు తీరుస్తానని ఆఫర్ చేసిందని అతను తెలిపాడు. రూ. 100 చెల్లించిన తర్వాత తన ఫోన్‌కు ఒక యువతి నగ్న చిత్రం పంపిందని, ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రియ ఫోన్ చేసి వీడియో కావాలంటే రూ.1500 పంపాలని అడిగిందని అతను వివరించాడు. అయితే తాను డబ్బు చెల్లించడానికి నిరాకరించి ఆ మహిళ నంబర్‌ను బ్లాక్ చేశానని అతను తెలిపాడు. కొద్ది గంటల తర్వాత తన ఫోన్‌కు ఆ మహిళను తాను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసినట్లు ఫిర్యాదు కాపీ అందిందని అతను వివరించాడు.

వేరే నంబర్ల నుంచి డబ్బు చెల్లించాలంటూ ఫోన్ కాల్స్ రావడంతో అతను పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో ప్రియ ఫోన్ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆ ఫోన్ నంబర్ ఒక పురుషుడిదని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. రీగన్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా తాను 2017 నుంచి ఈ రాకెట్ నడుపుతున్నానని, ఇప్పటికి 350 మందిని పైగా బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేశానని అతను ఒప్పుకున్నాడు. డబ్బు ఇవ్వని దాదాపు 300 మందిపై 2017 నుంచి తమిళనాడు పోలీసులకు ఆన్‌లైన్ ఫిర్యాదు విభాగం ద్వారా ఫిర్యాదులు నమోదు చేశానని అతను చెప్పాడు. రీగన్‌పై కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టుచేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు

Engineering graduate arrested for sex chat racket, 27 yr old TN man extors money from 350 men through sex chat arrested