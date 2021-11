ఫైనల్ చేరేదెవరో?

నేడు ఇంగ్లండ్‌తో కివీస్ సెమీస్ పోరు

అబుదాబి: ట్వంటీ20 ప్రపంచకప్ నాకౌట్ సమరానికి సర్వం సిద్ధమైంది. బుధవారం అబుదాబి వేదికగా జరిగే తొలి సెమీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌తో ఇంగ్లండ్ తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లాలనే పట్టుదలతో ఇరు జట్లు ఉన్నాయి. రెండు జట్లలో నూ ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్లకు కొదవలేదు. సూపర్12 దశలో ఇంగ్లండ్ తన గ్రూప్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచి సెమీస్‌కు చేరింది. ఇక న్యూజిలాండ్ కూడా వరుసగా నాలుగు మ్యాచుల్లో గెలిచి నాకౌట్‌కు అర్హత సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు జట్లకు కూడా గెలుపు అవకాశాలు సజీవంగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే కీలక ఆటగాడు జాసన్ రాయ్ గాయం వల్ల మిగతా మ్యాచ్‌లకు దూరం కావడం ఇంగ్లండ్‌కు పెద్ద ఎదురు దెబ్బగానే విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

ప్రతీకారం కోసం..

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో గెలవడం ద్వారా కిందటిసారి వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఎదురైన పరాజయానికి బదులు తీర్చుకోవాలని న్యూజిలాండ్ తహతహలాడుతోంది. బ్యాటిం గ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సమతూకంగా కనిపిస్తున్న కివీస్ ఈసారి గెలుపూ లక్షంగా పెట్టుకుంది. ఓపెనర్లు మార్టిన్ గుప్టిల్, డారిల్ మిఛెల్ ఫామ్‌లో ఉండడం జట్టుకు కలిసి వచ్చే అంశం. కీలకమైన ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా జట్టుకు శుభారంభం అందించాలనే పట్టుదలతో ఓపెనర్లు ఉన్నారు. ఇక కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్, వికెట్ కీపర్ డెవోన్ కాన్వే, గ్లెన్ ఫిలి ప్స్, ఆల్‌రౌండర్లు జేమ్స్ నీషమ్, మిఛెల్ సాంట్నర్‌లతో కివీస్ చాలా బలంగా ఉంది. అంతేగాక ట్రెంట్ బౌల్ట్, టిమ్ సౌథి, ఐష్ సోధిలతో బౌలింగ్ విభాగం కూడా పటిష్టంగా మారిం ది. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో కివీస్ భారీ ఆశలతో బరిలోకి దిగుతోంది. అంతేగాక ఫైనల్‌కు చేరడం ద్వారా తొలి ప్రపంచకప్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలని భావిస్తోంది.

జోరుమీదుంది

మరోవైపు సూపర్12 దశలో ఇంగ్లండ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి పోయింది. తొలి మ్యాచ్‌లోనే డిఫెండింగ్ చాంపియన్ వెస్టిండీస్‌ను 55 పరుగులకే కుప్పకూల్చి పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఇదే క్రమంలో శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్ వంటి బలమైన చిత్తుగా ఓడించింది. అయితే ఆఖరి మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి పాలు కావడం ఇంగ్లండ్‌కు కాస్త ఇబ్బందికర అంశంగా చెప్పొచ్చు. అయితే ఒక్క మ్యాచ్‌లో ఓడినంత మాత్రాన ఇంగ్లండ్‌ను తక్కువ అంచన వేయలేం. ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తారుమారు చేసే ఆటగాళ్లకు జట్టులో కొదవలేదు. బట్లర్, బెయిర్‌స్టో, లివింగ్‌స్టోన్, కెప్టెన్ మోర్గాన్, మోయిన్ అలీ, డేవిడ్ మలాన్ తదితరులతో బ్యాటింగ్ చాలా పటిష్టంగా ఉంది. అంతేగాక ఆదిల్ రషీద్, వోక్స్, జోర్డాన్, మార్క్‌వుడ్‌లతో బౌలింగ్ కూడా బలంగానే కనిపిస్తోంది.

England will look forward to beating the kiwis again