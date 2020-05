మూడో త్రైమాసికంలో మాంద్యం!

దేశీయంగా ఆదాయం, ఉద్యోగ నష్టమే కారణం

భవిష్యత్తులో బ్యాంకింగ్ రంగానికి పెను సవాళ్లు

పునరుద్ధరణ ప్యాకేజీ అమలు కాలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది

ఆర్‌బిఐ చర్యలు కూడా సహాయపడతాయి

డన్ అండ్ బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ నివేదిక

న్యూఢిల్లీ: ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం(2020-21) మూడో త్రైమాసికంలో భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ మాంద్యంలోకి జారుకునే అవకాశముందని డన్ అండ్ బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ నివేదిక పేర్కొంది.

కరోనా మహమ్మారి తర్వాత తగ్గనున్న ఆదాయాలు, ఉద్యోగాలు, వినియోగదారుల జాగ్రత్తల కారణంగా వినియోగదారుల డిమాండ్ కోలుకోవడంలో ఆలస్యం కావొచ్చని నివేదిక వివరించింది. డన్ అండ్ బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ నివేదిక ప్రకారం, దేశం ఆర్ధిక పునరుద్ధరణ ప్రభుత్వ ఉద్దీపన ప్యాకేజీ సామర్థం, దాని అమలు వ్యవధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఉద్దీపన ప్యాకేజీ ప్రభావం మూడు ప్రధాన అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని డన్ అండ్ బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ ఇండియా చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ అరుణ్ సింగ్ అన్నారు. లాకౌడౌన్ తొలగించడానికి తీసుకునే సమయం, ప్రకటించిన చర్యల సామర్థం, వాటి అమలు వ్యవధి ఈ మూడు కీలకమని అన్నారు. ప్రభుత్వం అంచనా కంటే ఎక్కువగా ఉద్దీపన ప్యాకేజీ ఆర్థిక కార్యకలాపాల పునరుద్ధరణకు సహాయపడుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.

ఆర్‌బిఐ చర్యలు ప్రోత్సహిస్తాయి

ఆర్థిక కార్యకలాపాలను పెంచడంలో ఆర్‌బిఐ(భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) తీసుకున్న చర్యలు కూడా ఎంతో ప్రోత్సాహం అందిస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఆర్‌బిఐ రెపో రేటును 40 బేసిస్ పాయింట్లు కోతపెట్టి 4 శాతానికి తగ్గించింది. అలాగే మారటోరియం లేదా రుణ తాత్కాలిక నిషేధ వ్యవధి మూడు నెలలు పెంచడం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్‌ను ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుంది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన చర్యలు సానుకూలంగా ఉన్నాయని సింగ్ అన్నారు. వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఆర్థిక వ్యవస్థలో సరఫరా బలోపేతం చేసేవిగా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే డిమాండ్‌తో సమానంగా సరఫరా అవసరమని ఆయన అన్నారు.

డిమాండ్ తగ్గుతుంది

ప్రభుత్వ ఉద్దీపన ప్యాకేజీలో చేతిలో నగదు కొరత ఉందని, ఇది వస్తువులు, సేవలకు డిమాండ్ తగ్గిస్తుందని అరుణ్ సింగ్ అన్నారు. కరోనా విపత్తు తర్వాత ఆదాయం నష్టం, ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం, వినియోగదారులు జాగ్రత్తగా ఉండటం వల్ల డిమాండ్ ఆలస్యంగా కోలుకుంటుందని ఆయన అన్నారు. అదనంగా బ్యాంకింగ్ రంగం భవిష్యత్తులో పెరుగుతున్న అప్పులు, మొండి బకాయిల వల్ల సవాళ్లను ఎదుర్కోనుంది.

కాగా లాక్‌డౌన్ -4.0 దశలో దేశంలో కొంత సడలించిన తర్వాత కూడా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో ఆర్థిక మందగమనాన్ని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని సింగ్ అన్నారు. ఆర్థిక ఉద్దీపన, ద్రవ్యలభ్యత పెరగడం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్కువ భాగం డిమాండ్‌ను ప్రేరేపిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. మార్చి 25 నుండి దేశంలో లాక్‌డౌన్ ప్రారంభమైంది. ఇది మూడు సార్లు పొడిగించగా, ప్రస్తుతం మే 31 వరకు అమలులో ఉంది.

Enter into recession in third quarter of this fiscal