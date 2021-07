నేటి నుంచి ఈటల పాదయాత్ర

నియోజక వర్గంలో 23 రోజులపాటు 270 కిలోమీటర్ల యాత్ర

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి ఈటల పాదయాత్రకు సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు కమలాపూర్ మండలం బత్తినివాని పల్లి నుండి ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్ర మొదలు పెట్టనున్నారు. బత్తినివానీపల్లిలో ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు అనంతరం శనిగరం, మాదన్న పేట, గునిపర్తి , శ్రీరాముల పేట, అంబలలో ఈటల పాదయాత్ర సాగనుంది. సోమవారం రాత్రి అంబాలలో బస చేసి తర్వాతి రోజు మళ్లీ పాదయాత్ర కొనసాగిస్తారు.

23 రోజుల పాటు ఈటల పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో నియోజక వర్గంలోని 107 గ్రామపంచాయితీల పరిధిలోని 127 గ్రామాల్లో 270 కిలోమీటర్ల మేర ఈటల పాదయాత్ర చేయనున్నారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక రాగానే ప్రభుత్వం సమస్యలు పరిష్కరిస్తోందని మాజీ ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కమలాపూర్‌లో పర్యటించారు. తనను ఓడించటానికి ఎన్నో కుట్రలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. 2018 ఎన్నికల్లోనే తనను ఓడించేందుకు కుట్ర చేశారని ఈటల అన్నారు. ఓటర్లు ఇతర పార్టీలు ఇచ్చే డబ్బు తీసుకోండి, మనస్సాక్షి ప్రకారం ఓటేయండని ఓటర్లకు సూచించారు.

Etala to start his padayatra in huzurabad from today