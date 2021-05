ఈటలకు బిజెపి అధిష్టానం గ్రీన్ సిగ్నల్

రెండు రోజుల్లో చేరిక తేదీ ప్రకటిస్తామని వెల్లడి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ చేరికకు బిజెపి అధిష్ఠానం పచ్చజెండా ఊపింది. తేదీని రెండు రోజుల్లో ఖరారు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈటల చేరిక అంశంపై బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా, రాష్ట్ర బిజెపి నేతలతో చర్చించారు. వర్చువల్‌గా జరిగిన ఈ సమావేశంలో నడ్డాతో రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తదితరులు మాట్లాడారు. అధిష్ఠానం తేదీని ప్రకటించిన తర్వాత దిల్లీ వెళ్లి బిజెపి ముఖ్యనేతల సమక్షంలో ఈటల కమల తీర్థం పుచ్చుకోనున్నాన్న ట్లు తెలిసింది. ఈటలతో పాటు ఎల్లారెడ్డి మాజీ ఎంఎల్‌ఎ ఏనుగెఉ రవీందర్‌రెడ్డి కూడా బిజెపిలో చేరనున్నట్లు సమాచారం. కొద్దిరోజులుగా బిజె పి కీలక నేతలతో మంతనాలు జరిగిప ఈటల బుధవారం ఆ పార్టీ వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ తరుణ్ ఛుగ్‌తో పాటు బండి సంజయ్, మాజీ ఎంపి వివేక్‌తో మరోసారి ఫోన్‌లో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఢిల్లీ పర్యటన తర్వాత ఎంఎల్‌ఎ పదవికి ఈటల రాజీనామా చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈటల బిజెపిలోకి వస్తే మరో ఉప్పెన తప్పదు : పెద్దిరెడ్డి

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ బిజెపిలో చేరుతున్నారన్న వార్తలతో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈటల బిజెపిలోకి వస్తే మరో ఉప్పెన తప్పదని హెచ్చరించారు. తనను సంప్రదించకుండా ఈటలను బిజెపిలోకి ఎలా తీసుకుంటారు? అని పెద్దిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఒక వర్గం వ్యక్తులు మాత్రమే ఈటలకు మద్దతిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తనను కాదని ఈటలను పార్టీలోకి ఎలా తీసుకుంటారని అన్నారు. వివేక్ ఫామ్‌హౌస్‌లో చర్చలు జరిపారని, నేనుగుర్తుకురాలేదాఅని ప్రశ్నించారు.

Etela Rajender will join the BJP in two days