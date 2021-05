నియోజకవర్గ ప్రజలతో చర్చించి తుది నిర్ణయం

ఎప్పుడూ చిల్లర పనులు చేయలేదు ఉద్యమ నేతగా, మంత్రిగా

పార్టీకి మచ్చ తెచ్చేలా వ్యవహరించలేదు

చావునైనా భరిస్తా… కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకోను : మాజీ మంత్రి ఈటల

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు జరపాలని మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఏమాత్రం తప్పున్నా తనను శిక్షించాలన్నారు. పార్టీ కోసం 19 ఏళ్ల పాటు చాలా కష్టపడి పనిచేశానని అన్నారు. గతంలో పార్టీ ఆదేశిస్తే రాజీనామా చేసి మళ్లీ గెలిచానని, 2008లో 16 మంది రాజీనామా చేస్తే ఏడుగురు గెలిచారని, అందులో తాను కూడా ఒకడినని పేర్కొన్నారు. తనకు శాసనసభాపక్ష నేతగా కెసిఆర్ అవకాశం కల్పించారని చెప్పారు. ఉద్యమ నేతగా, మంత్రిగా పార్టీకి మచ్చ తెచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదని అన్నారు. ప్రభుత్వంలో తాను ఒక కమిట్‌మెంట్‌తో పనిచేశానని, ఎప్పుడూ చిల్లర పనులు చేయలేదని ఈటల పేర్కొన్నారు.

మంత్రి వర్గం నుంచి బర్తరఫ్ తర్వాత తొలిసారి ఈటల రాజేందర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఉద్దేశ పూర్వకంగానే తనపై తప్పుడు రాతలు రాస్తున్నారని తెలిపారు. కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు విచారణ జరిగిందని ఈటల పేర్కొన్నారు. అధికారులు రూపొందించిన రిపోర్ట్ తప్పులతడకగా ఉందని అన్నారు. జమున హ్యాచరీస్‌లో తాను డైరెక్టర్‌ను కానని చెప్పారు. ‘జమున వైఫ్ ఆఫ్ నితిన్ రెడ్డి’ అని తన సతీమణి అని అధికారులు నివేదికలో పేర్కొన్నారని తెలిపారు. తెలంగాణ సమాజం అసహ్యించుకునే స్థితిలో ప్రచారం చేశారని మండిపడ్డారు.

ఎంఎల్‌ఎ పదవికి రాజీనామాకు సిద్ధం

ఎంఎల్‌ఎ పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమని ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్యానించారు. తన నియోజకవర్గం ప్రజలతో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటానని ఈటల తెలిపారు. చావునైనా భరిస్తా.. కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకోనని స్పష్టం చేశారు. ఆనాడు కెసిఆర్ ప్రజలను, ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నారని, ఎప్పుడూ డబ్బును నమ్ముకోలేదని అన్నారు. కెసిఆర్ శిష్యరికంలో తాను కూడా ప్రజలనే నమ్ముకున్నానని తెలిపారు. తనది వ్యాపార ధోరణి కాదని, ఉద్యమంలోనే పనిచేశానని ఈటల పేర్కొన్నారు. ఉద్యమానికి ముందే తనకు పౌల్ట్రీ వ్యాపారం ఉందని తెలిపారు. తాను అసైన్డ్ భూములు నేను కొనుగోలు చేస్తే శిక్షకు అర్హుడినని, అసైన్డ్ భూముల్లో చిన్న నిర్మాణం చేసినా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు.

భూములు కొలవాలంటే 15 రోజుల ముందు నోటీసులు ఇవ్వాలని, కానీ ఏ నోటీసు లేకుండా అధికారులు భూములు సర్వే చేశారని చెప్పారు. భూముల సర్వేపై తమకు నోటీసులు ఇచ్చారా..? అని ప్రశ్నించారు. చట్టాన్ని గౌరవించాలి కానీ అతిక్రమించడం కరెక్ట్ కాదని అన్నారు. తాను కచ్చితంగా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తానని తెలిపారు. భయానక వాతావరణం సృష్టించి భూ సర్వే చేశారని అన్నారు. వ్యక్తులు శాశ్వతం కాదు, వ్యవస్థ శాశ్వతం అని ఈటల వ్యాఖ్యానించారు. తాను కేసులకు భయపడేటంత చిన్నవాడిని కాదని అన్నారు. సాంబశివుడు చనిపోయినప్పుడు తాను వెళ్తే నయీం ముఠా కూడా నన్ను భయపెట్టింది, కానీ తాను భయపడలేదని చెప్పారు. నయీం లాంటి హంతక ముఠా చంపుతానంటే తాను భయపడలేదని ఈటల పేర్కొన్నారు.

కాన్వాయ్‌ను సరెండర్ చేసిన ఈటల

భూ కబ్జా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనంతో పాటు కాన్వాయ్‌ని సోమవారం ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు. ఎంఎల్‌ఎగా ఇచ్చే గన్‌మెన్లను మినహా మిగతా సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని వెనక్కి పంపించారు.

