మే 1 నుంచి మూడో విడత వ్యాక్సినేషన్

కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం, మార్గదర్శకాలు విడుదల

50% డోసులు విక్రయించుకునేందుకు ఉత్పత్తి సంస్థలకు అనుమతి, కొనుగోలుకు రాష్ట్రాలకు పర్మిషన్

45 ఏళ్లు పైబడిన వారికి వ్యాక్సినేషన్ కొనసాగుతుంది

వివిధ రంగాల నిపుణులు విరివిగా ప్రచారం చేయాలి

వైద్య ప్రముఖులతో ప్రధాని మోడీ సమీక్ష

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో 18 సంవత్సరాలు పై బడ్డ వారికి కూ డా మే 1 నుంచి కొవిడ్ టీకాలు అందుబాటులోకి వస్తా యి. కరో నా కేసులు విపరీత స్థాయికి చేరడం, ఈ సారి సెకండ్‌వేవ్ ఉధృతిలో అత్యధికంగా నే యువత కూడా వైరస్ బారిన పడటంతో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో వయోపరిమితిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. దేశంలో క రోనా పరిస్థితిపై ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షతన ప్రముఖ వై ద్యులు, సంబంధిత వైద్య రంగ ప్రముఖులతో సోమవా రం ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం దశలో యువతకు వ్యాక్సినేషన్ నిర్ణయాన్ని ప్రధాని ప్రకటించారు. యువత ప్రత్యేకించి వివిధ వృత్తులపై ఉండే వారికి కరోనా ఏ రూపంలోనిది అయినా వచ్చి సోకితే అది తట్టుకోలేని పర్యవసనాలకు దారితీస్తుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో గరిష్టంగా సత్వర రీతిన టీ కాలు అందే దిశలో తమ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని తెలిపారు.

18 ఏండ్లు పైబడ్డ వారికి ఇక పదిరోజులలోనే వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. వ్యాక్సినేషన్ల మూడో దశను వేగవంతం చే యాలని నిర్ణయించినట్లు, ఇందుకు సంబంధించి వ్యాక్సి న్ పంపిణీ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారతీయులందరికీ టీకాల లక్షంతో ఏడాదిగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు, ఇందులో పలుస్థాయిల వ్యా క్సినేషన్ల ప్రక్రియలు సాగాయని, ఇప్పుడు మూడో దశ వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుందని తెలిపారు. టీకాల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు స్వదేశీ ఉత్పత్తి కంపెనీలకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని, ఇదే దశలో విదేశీ కంపెనీల నుంచి కూడా టీకాల దిగుమతి ఉంటుందని ప్రధాని తెలిపారు. సాధ్యమైనంత తక్కువ సమయంలో అందరికీ టీకాలు పడి, అంతా కరోనా నిరోధకం కావాలనేదే తపన అన్నారు. ఈ దిశలో డాక్టర్లు, సాంకేతిక నిపుణులు, పారిశ్రామికవర్గాల నుంచి నిర్మాణాత్మక సూచనలు అవసరం అని, వీటిని ఆచరిస్తామని తెలిపారు.

వయోజనులకు టీకాల అత్యవసరాన్ని తాము గుర్తించామని చెప్పారు. దేశంలో టీకాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని జనవరి 16న ఆరంభించారు, తొలుత హెల్త్‌కేర్ వర్కర్లకు, పారిశుద్ధ కార్మికులకు క్షేత్రస్థాయిలో అత్యవసర సేవలలో ఉండే వారికి వర్తింపచేశారు. తరువాతి దశలో వయో వృద్ధులకు, 45 ఏండ్లు పై బడ్డ వారికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వారికి టీకాలు పడుతూ వస్తున్నాయి. ఆరోగ్య వృత్తిలో ఉన్న వారి సేవలు వారి త్యాగాలతోనే అచిరకాలంలో దేశం కరోనాపై పోరులో ధృఢచిత్తంతో సాగుతోందన్నారు. ఈ సందర్భంగా గత ఏడాది ఇదే దశలో కరోనాపై పోరులో డాక్టర్లు, నర్సులు ఇతర వైద్య సిబ్బంది కనబర్చిన అంకితభావాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకుంటూ కొనియాడారు. ఇప్పుడు దేశంలో సెకండ్ వేవ్ వచ్చిందని , డాక్టర్లు, ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లు కరోనాపై మహమ్మారిపై పోరును మరింత బలోపేత సంకల్పంతో ముందుకు తీసుకువెళ్లుతారని చెప్పారు.

ఆక్సిజన్ల నిల్వలపై రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకాలు

ఇప్పుడు అత్యవసరం అయిన ఆక్సిజన్ సరఫరాపై తాము దృష్టి సారించామని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విజ్ఞప్తులను వారి అవసరాల కోణంలో పరిశీలించి సరఫరాకు దిగుతున్నారని ప్రధాని తెలిపారు. ఆక్సిజన్ ఇతరత్రా వైద్య అత్యవసర పరికరాలు, మందుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సరైన మార్గదర్శకాలను వెలువరించినట్లు వివరించారు. కొవిడ్ ఉధృతి తీవ్రస్థాయిలో ఉన్న మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలకు కేంద్రం నుంచి ఎప్పటికప్పుడు తగు విధంగా వైద్యపరమైన ఆక్సిజన్ అందుతోందని తెలిపారు.

వ్యాక్సిన్లే ఆయుధాలు

ఇప్పటివరకూ మాస్క్‌లు, భౌతికదూరాలకు కట్టుబడి కరోనాపై పోరు చేశామని, ఇప్పుడు మనకు అత్యుత్తమ బలీయ ఆయుధంగా టీకా వచ్చిందని ప్రధాని తెలిపారు. వ్యాక్సినేషన్ల దిశలో ప్రజలందరిని చైతన్యపర్చే దిశలో వైద్యులు, విద్యావంతులు, వివిధ రంగాల నిపుణులు ప్రత్యేకించి యువతకు అభిమాన హీరోలు హీరోయిన్లు అంతా విరివిగా ప్రచారం చేయాల్సి ఉందని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరు ప్రత్యేకించి , కొవిడ్‌కు గురయ్యే అవకాశం ఉన్నవారంతా టీకాలు తొందరగా పొందేలా చేస్తే అంతకు మించిన కార్యక్రమం మరోటి ఉండదన్నారు. కొవిడ్ నియంత్రణ చర్యలలో భాగంగా ప్రధాని మోడీ వరుసగా పలు సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ వెళ్లుతున్నారు. సిఎంలతో, రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారులతో ఇటీవలే గవర్నర్లు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లతో సమీక్షలను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రూపంలో చేపట్టిన ప్రధాని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యేకించి చికిత్సా కేంద్రాలలో పరిస్థితి గురించి వాస్తవిక అనుభవం ఉండే వైద్య ప్రముఖులతో కీలక సమీక్షను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రూపంలో ఆద్యంతం ఆసక్తితో నిర్వహించారు.

వదంతులను ఆటకట్టించండి

కరోనా చికిత్స, వ్యాక్సిన్లపై పలు వదంతులు వ్యాపిస్తున్నాయని, ఇవి అశాస్త్రీయంగా అవాస్తవికంగా ఉంటున్నాయని, దీనితో ప్రజలలో భయాందోళనలు నెలకొంటున్నాయని ప్రధాని మోడీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ దిశలో విద్యావంతులు, సామాజికవేత్తలు ప్రత్యేకించి వైద్య నిపుణులు స్పందించాల్సి ఉందన్నారు. ఇది క్లిష్టతర సమయం అని, ఇప్పుడు ప్రజలను మరింత భయభ్రాంతులను చేయడం తప్పుడు పనే అవుతుందని, ఇదే దశలో వాస్తవాలను దాచిపెట్టడం దారుణం అవుతుందని విశ్లేషించారు.

ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి, భయాలకు బలి కావద్దని పిలుపు నిచ్చారు. ప్రస్తుత దశలో వైద్యులు మరింతగా టెలీమెడిసిన్‌కు వెళ్లితే మంచిదని, అత్యవసరేతర కేసుల విషయంలో రోగులను ఈ విధంగా నయం చేసే వీలుంటుందేమో చూడాలని కోరారు. ఏఏ స్థాయిల పట్టణాలు, నగరాలలో కరోనా విజృంభణ ఉంది? ఇందుకు కారణాలు ఏమిటీ? రోగులు నుంచి డాక్టర్లు తెలుసుకుంటున్న వివరాలతో కరోనా వ్యాప్తి నివారణ చర్యలకు మరింత మార్గం ఉందా? అనే అంశాలను పరిశీలించాలని ఈ సందర్భంగా వైద్య ప్రముఖులకు ప్రధాని పిలుపు నిచ్చారు. ప్రజలకు ఆన్‌లైన్ ద్వారా వైద్య విషయాలలో సలహాలు ఇవ్వడం వల్ల సత్వరం వైరస్ వ్యాప్తికి వీలేర్పడుతుందనే విషయాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుందన్నారు. కొవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ సమగ్ర పాటింపు, నివారణ సంబంధిత వనరులను సమగ్రంగా వాడుకోవడం వంటివి కీలక అంశాలని తెలిపారు.

Everyone above 18 can get covid vaccine from May 1