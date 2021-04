ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలి : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

న్యూఢిల్లీ : ప్రతిఒక్కరు విధిగా ఓటేయాలని ప్రధాని నరేంద్రమోడీ పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమబెంగాల్ లో నాలుగో విడుత ఎన్నికల పోలింగ్ శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో మోడీ ట్వీట్టర్ వేదికగా మాట్లాడారు. ప్రజలు రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి ఓటేయాలని ఆయన కోరారు. యువత ఓటు హక్కు ప్రాధాన్యతను గుర్తించి ఓటేయాలని ఆయన సూచించారు 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్న పశ్చిమబెంగాల్ లో ఎనిమిది విడుతల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే మూడు విడుతల ఎన్నికల జరగగా, శనివారం నాలుగో విడుత ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు ఎన్నికల అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్నికలను పురస్కరించుకుని పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

As the 4th phase of the West Bengal elections begin, urging the people voting today to do so in record numbers. I would especially request the youth and women to vote in large numbers.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2021