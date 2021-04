ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ఓటే ఆయుధం : ప్రధాని మోడీ

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ఓటే ఆయుధం కావాలని, ఓటుతోనే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమబెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా శనివారం ఐదో విడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. అంతేకా దేశ వ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో ఉపఎన్నికలు జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణలో నాగార్జున సాగర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థానానికి, ఏపీలో తిరుపతి లోక్‌ సభ స్థానంతో పాటు కర్ణాటక, రాజస్థాన్‌లో ఉప ఎన్నికల పోలింగ్‌ శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో మోడీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఓ ట్వీట్ చేశారు. భారీగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా యువత ఓటు విలువ తెలుసుకొని, ఓటేసేందుకు ముందుకు రావాలని ఆయన కోరారు.

Urging all those voting in today’s fifth phase of the West Bengal elections to vote in large numbers. First time voters in particular should exercise their franchise.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2021