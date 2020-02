టిబి వ్యాధి నివారణకు అందరూ కృషి చేయాలి

హైదరాబాద్ : క్షయవ్యాధి (టిబి) వ్యాధి బారిన పడిన వారిని కాపాడంలో ఇండియన్ రెడ్‌క్రాస్ సొసైటీ చురుకైన పాత్ర పోషిస్తుందని గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరాజన్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంతో పాటు నగరంలో టిబి ప్రాభల్యాన్ని రాజ్‌భవన్‌లోని సీనియర్ వైద్యులతో గవర్నర్ సమీక్ష జరిపారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ.. అనేక రంగాల్లో మనం పురోగతిలో ఉన్నా టిబి వ్యాధిని నివారించలేక పోవడం చాలా విచారకరమన్నారు.

నిర్ణీత సమయంలోపు దీనిని నివారించడమే మన ముందున్న కర్తవ్యమన్నారు. ప్రతి టిబి రోగికి నాణ్యమైన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స అందుబాటులో ఉండేలా వ్యూహాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ జె.వెంకట్, టిబి అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సుధీర్ ప్రసాద్‌లను గవర్నర్ ఆదేశించారు.

టిబిని పూర్తిగా పారద్రోలడానికి అందరూ కృషి చేయాలి

కొన్ని సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలో టిబిని పూర్తిగా పారద్రోలడానికి అందరూ కృషి చేయాలన్నారు. మార్చి 24 – ప్రపంచ టిబి దినోత్సవం, అన్ని మురికివాడలు, జంట నగరాల్లోని ఇతర ప్రదేశాల్లో టిబి స్క్రీనింగ్, అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిం చాలని గవర్నర్ తమిళిసై డిఎంహెచ్‌ఓను ఆదేశించారు. టిబి, డెంగ్యూ, క్యాన్సర్ అనే మూడు వ్యాధులపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేయాలని, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్‌మెంట్ సాయంతో ఈ కిల్లర్ వ్యాధులు నివారించాలని గవర్నర్ అధికారులకు సూచించారు.

హైదరాబాద్ ఆస్పత్రులు, పొరుగు జిల్లాలు, రాష్ట్రాలు, యూఎస్‌ఎ, సౌదీ అరేబియా, శ్రీలంక, ఇతర దేశాలకు టిబి చికిత్సను అందిస్తున్నాయని జిల్లా టిబి నియంత్రణ అధికారి డాక్టర్ చాలా దేవి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సురేంద్ర మోహన్ (గవర్నర్ కార్యదర్శి), డాక్టర్ స్నేహ శుక్లా, డబ్లుహెచ్‌ఓ- టిబి కన్సల్టెంట్, మిస్టర్ మామిడి భీం రెడ్డి, ఐఆర్సీఎస్, జిహెచ్‌ఎంసికి చెందిన పలువురు వైద్య అధికారులు హాజరయ్యారు.

Everyone should work towards prevention of TB