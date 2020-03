ప్రమాణం చేశాక మాట్లాడతా…

గువాహతి: అసాధారణ రీతిలో సోమవారం రాష్ట్రపతి ద్వారా రాజ్యసభకు నామినేట్ అయిన సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తాను ఎందుకు ఈ పదవిని అంగీకరించవలసి వచ్చిందో మీడియాకు వివరిస్తానని చెప్పారు. మంగళవారం నాడిక్కడ ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తాను బుధవారం ఢిల్లీకి వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. మొదట ప్రమాణ స్వీకారం చేయనివ్వండి..తర్వాత నేను ఈ పదవిని ఎందుకు అంగీకరించవలసి వచ్చిందో మీకు వివరిస్తాను..అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా 13 నెలలు బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన జస్టిస్ గొగోయ్ గత ఏడాది నవంబర్‌లో పదవీ విరమణ చేశారు.

Ex CJI Ranjan Gogoi comments on RS nomination, Will speak after oath, he says