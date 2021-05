కరోనాతో మాజీ క్రికెటర్‌ వివేక్‌ యాదవ్‌ కన్నుమూత

ఢిల్లీ: కరోనాతో బాధపడుతూ మాజీ క్రికెటర్, రాజస్థాన్‌ మాజీ స్పిన్నర్‌ వివేక్‌ యాదవ్‌(36) కన్నుమూశారు. కొన్నేళ్లుగా వివేక్ యాదవ్ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇటీవల కరోనా బారినపడ్డారు. దీంతో జైపూర్‌లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించి వివేక్ యాదవ్ తుదిశ్వాస విడిచారు. యాదవ్‌కు భార్య, కూతురు ఉన్నారు. రంజీ ట్రోఫీ సాధించిన జట్టులో వివేక్‌ సభ్యుడుగా ఉన్నారు. రాజస్థాన్‌ రంజీ ప్లేయర్‌, తన స్నేహితుడైన వివేక్‌ యాదవ్‌ ఇకలేరని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్టు భారత మాజీ ఓపెనర్‌ ఆకాశ్‌చోప్రా ట్వీట్‌ చేశారు. వివేక్ యాదవ్ కుటుంబానికి ఆయన సానుభూతి ప్రకటించారు.

Rajasthan Ranji Player and a dear friend…Vivek Yadav is no more. May his soul R.I.P. Thoughts and prayers with the family 🙏 Om Shanti.

