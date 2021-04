పాట్నా: బిహార్ మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి, అధికార జెడియూ ఎమ్మెల్యే మేవాలాల్ చౌద‌రీ సోమవారం తెల్లవారుజామున కన్నుమూశారు. గత వారం ఆయన కరోనా బారినపడ్డారు. దీంతో ఆయన పాట్నాలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పరిస్థితి విషమించి సోమవారం తెల్లవారుజామున కన్నుమూశారు. తారాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. గతేడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో మేవాలాల్ ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించి సిఎం నితీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా పని చేశారు. అవినీతి ఆరోపణలు రావడంతో మేవాలాల్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. మేవాలాల్ మృతిపై సిఎం నితీశ్ కుమార్ దిగ్ర్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబానికి సిఎం సానుభూతి ప్రకటించారు. అధికార లాంఛనాలతో మేవాలాల్ అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామని సిఎం పేర్కొన్నారు.

Bihar: Mewalal Choudhary, JDU MLA and former minister, passes away due to #COVID19 at a hospital in Patna.

(File photo) pic.twitter.com/sQFFyBHU0X

— ANI (@ANI) April 19, 2021