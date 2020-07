బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణ తగదు : కవిత

హైదరాబాద్‌ : బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణ తగదని తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం గౌరవ అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎంపి కె.కవిత పేర్కొన్నారు. బొగ్గు గనులను ప్రైవేటీకరించాలన్న నిర్ణయాన్ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆమె కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా సింగరేణి కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు. ఈ క్రమంలో కవిత సింగరేణి కార్మికులకు పూర్తి మద్ధతు తెలిపారు. కేంద్ర నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దేశ వ్యాప్తంగా గని కార్మికులు సమ్మెలోకి దిగారని ఆమె పేర్కొన్నారు. టిఆర్ఎస్ తో పాటు పార్టీ అనుబంధ సంస్థ టిబిజికెస్ బొగ్గు గని కార్మికులకు పూర్తి మద్ధతు ఇస్తుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

Today across the Nation,thousands of coal mine workers are on strike demanding the central government to roll back the decision to auction coal blocks to private companies.

TRS party affiliated TBGKS is also on strike today. We demand @PMOIndia to roll back the decision !! pic.twitter.com/CawALj7ZIj

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) July 2, 2020